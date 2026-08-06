WP: Трамп отчитал Хегсета за нехватку ракет

Tекст: Алексей Дегтярёв

Трамп потребовал от Хегсета объяснений в связи с нехваткой ракет, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Washington Post.

«Недовольство президента США Дональда Трампа ходом войны с Ираном вылилось в резкую перепалку в Кэмп-Дэвиде на прошлой неделе: он потребовал от министра обороны Пита Хегсета объяснить, почему, по всей видимости, его ввели в заблуждение относительно серьезной нехватки боеприпасов, которая теперь угрожает ограничить военные возможности США в отношении Ирана», – говорится в публикации.

По информации источников, глава государства полагал, что проблема дефицита вооружений уже решена. Однако выяснилось, что запасы дальнобойных управляемых ракет и средств противовоздушной обороны остаются недостаточными.

Именно этот фактор стал одной из причин отказа от масштабных ударов по Ирану в последние дни.

В ходе встречи Хегсет отверг обвинения в свой адрес. Он переложил вину на своего заместителя Стивена Файнберга, который якобы не предоставил президенту полную информацию о состоянии арсеналов.

При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла данные о конфликте, подчеркнув, что Трамп высоко оценивает работу министра обороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американское командование доложило Трампу о дефиците боеприпасов.

В конце июля Соединенные Штаты приостановили военную кампанию против Ирана.