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    6 августа 2026, 08:21 • Новости дня

    WP: Трамп отчитал Хегсета за нехватку ракет

    WP: Трамп отчитал Хегсета за нехватку ракет
    @ Andrew Thomas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп выразил главе Пентагона Питу Хегсету резкое недовольство ситуацией с запасами дальнобойных ракет и систем ПВО, что повлияло на решения по Ирану, пишут американские СМИ.

    Трамп потребовал от Хегсета объяснений в связи с нехваткой ракет, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Washington Post.

    «Недовольство президента США Дональда Трампа ходом войны с Ираном вылилось в резкую перепалку в Кэмп-Дэвиде на прошлой неделе: он потребовал от министра обороны Пита Хегсета объяснить, почему, по всей видимости, его ввели в заблуждение относительно серьезной нехватки боеприпасов, которая теперь угрожает ограничить военные возможности США в отношении Ирана», – говорится в публикации.

    По информации источников, глава государства полагал, что проблема дефицита вооружений уже решена. Однако выяснилось, что запасы дальнобойных управляемых ракет и средств противовоздушной обороны остаются недостаточными.

    Именно этот фактор стал одной из причин отказа от масштабных ударов по Ирану в последние дни.

    В ходе встречи Хегсет отверг обвинения в свой адрес. Он переложил вину на своего заместителя Стивена Файнберга, который якобы не предоставил президенту полную информацию о состоянии арсеналов.

    При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла данные о конфликте, подчеркнув, что Трамп высоко оценивает работу министра обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское командование доложило Трампу о дефиците боеприпасов.

    В конце июля Соединенные Штаты приостановили военную кампанию против Ирана.

    3 августа 2026, 22:41 • Новости дня
    Иран планировал атаковать три объекта на Украине из-за удара по судну
    Иран планировал атаковать три объекта на Украине из-за удара по судну
    @ FAZRY ISMAIL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Иран собирался нанести ответные удары по трем целям на украинской территории из-за атаки на судно в Каспийском море, однако отказался от планов после извинений Киева, сообщил советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.

    По словам Резаи, власти Ирана отказались от военного ответа после того, как Киев принес официальные извинения за удары по судну в Каспийском море, передает РБК.

    «Мы были готовы атаковать три цели на Украине, но отменили атаку после того, как страна принесла извинения», – заявил политик.

    При этом Резаи подчеркнул, что Украина должна понести ответственность за свои действия.

    Ранее Тегеран планировал нанести ответный удар по украинскому порту из-за гибели своего моряка.

    Иранское руководство потребовало от Киева безоговорочного признания вины за нападение на коммерческое судно.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал атаку Вооруженных сил Украины умышленной.

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    5 августа 2026, 12:25 • Новости дня
    Трамп отказал Зеленскому в дополнительных ракетах для Patriot

    FT сообщила об отказе Трампа передать Украине новые ракеты для Patriot

    Трамп отказал Зеленскому в дополнительных ракетах для Patriot
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп во время встречи в Овальном кабинете ответил отказом на просьбу Владимира Зеленского предоставить Киеву дополнительные ракеты-перехватчики для систем Patriot, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

    «В ходе встречи в Овальном кабинете на прошлой неделе Трамп отказал Зеленскому в предоставлении сотен дополнительных перехватчиков Patriot», – пишет издание, передает РИА «Новости»

    Американский лидер объяснил свое решение дефицитом подобных боеприпасов в самих Соединенных Штатах и их активным расходованием в ходе конфликта на Ближнем Востоке.

    Ранее уже появлялась информация, что Вашингтон до сих пор не смог восполнить собственные арсеналы. Речь идет о ракетах-перехватчиках PAC-3 MSE к зенитным ракетным комплексам, которые передавались украинской стороне начиная с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа 300 ракет-перехватчиков Patriot для защиты энергетической инфраструктуры.

    Американский президент отклонил данный запрос на предоставление экстренного зимнего пакета помощи.

    Бывший главком НАТО в Европе Джеймс Ставридис сообщил об острой нехватке зенитных боеприпасов у украинской армии.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    3 августа 2026, 11:31 • Новости дня
    МИД Ирана заявил о преднамеренном ударе Украины по судну в Каспийском море

    Иран обвинил Украину в преднамеренном ударе по судну в Каспийском море

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана располагают доказательствами того, что атака украинских сил на иранское судно в акватории Каспийского моря была совершена умышленно, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    По словам Багаи, Тегеран обладает доказательствами преднамеренного характера удара Вооруженных сил Украины по иранскому судну в Каспийском море, передает ТАСС.

    «По словам украинских чиновников, этот инцидент был непреднамеренным, но имеющиеся доказательства указывают на то, что нападение было преднамеренным», – заявил дипломат. Багаи добавил, что Тегеран намерен принять все необходимые меры для привлечения Украины к ответственности и предотвращения подобных ситуаций в будущем.

    Инцидент произошел в конце июля, когда Украина нанесла удар по иранскому судну, находившемуся в территориальных водах России в Каспийском море.

    Ранее иранские власти сочли неубедительными оправдания Киева по инциденту в Каспийском море.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о необходимости компенсации ущерба за атаку.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нападение на коммерческий транспорт актом агрессии.

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    3 августа 2026, 11:54 • Новости дня
    Иран назвал ложными заявления Трампа о переговорах

    Иран опроверг слова Трампа о переговорах с США

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента США Дональда Трампа о переговорах между Тегераном и Вашингтоном не соответствуют действительности, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    По словам Багаи, Иран ведет обсуждения исключительно с Оманом, и они касаются обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    «В настоящий момент у нас нет никаких переговоров с США. Сейчас ведутся переговоры с Оманом, направленные на достижение соглашения относительно маршрута, который обеспечит безопасное судоходство через Ормузский пролив», – заявил Багаи.

    Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты и Иран перейдут к обсуждению мирной сделки 3 августа. Кроме того, американский лидер написал в социальной сети Truth Social о своем согласии отменить запланированный мощный удар по республике ради достижения договоренностей с Тегераном.

    В июле Тегеран категорически отверг инициативу возобновления мирного диалога с Вашингтоном.

    Позже портал Axios написал о прогрессе в переговорах Ирана и Омана по судоходству в Ормузском проливе.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи анонсировал переход этих консультаций на финальную стадию.

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    4 августа 2026, 00:56 • Новости дня
    WSJ: Трамп обсуждал увольнение прокурора Колумбии из-за зеркального озера

    WSJ: Трамп обсуждал увольнение прокурора Колумбии из-за озера

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп рассматривал вариант отставки прокурора округа Колумбия Джанин Пирро после того, как она прекратила дело о порче зеркального бассейна против олимпийской чемпионки.

    По словам людей, знакомых с этим вопросом, президент Трамп обсуждал возможность отстранения от должности Джанин Пирро, прокурора округа Колумбия. Президент США раскритиковала Пирро после того, как ее администрация в пятницу прекратила дело против трехкратной олимпийской чемпионки по обвинению в повреждении зеркального бассейна Мемориала Линкольна, который администрация восстановила в преддверии 250-летия Америки, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    В судебном иске офис Пирро опроверг заявление президента о том, что вандалы повредили бассейн, объяснив проблемы «неудачной установкой».

    Ожидается, что Трамп и Пирро еще встретятся по данному вопросу, сообщил один из источников.

    В мае прокурор США по округу Колумбия Жанин Пирро раскритиковала позицию судьи, который извинился перед обвиняемым в покушении на Трампа Алленом.

    Президент США называл отражающий бассейн или озеро напротив мемориала Аврааму Линкольну мусорным ведром, после чего заявил, что намерен отреставрировать его собственному проекту с участием подрядчика. Несколько раз Трамп заявлял, что на бассейн нападали вандалы, из-за чего вода в нем зацветала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер собирался возводить в Белом доме  бальный зал за 400 млн долларов, но суд заблокировал стройку. В центре Вашингтона обнаружили зашифрованную угрозу убийства президента США.


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    4 августа 2026, 03:50 • Новости дня
    США ввели санкции против двух управлений Минобороны России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская администрация ограничила работу ряда российских военных структур из-за обвинений в якобы распространении оружия массового уничтожения.

    Вашингтон применил новые ограничительные меры в отношении российских военных и коммерческих структур, передает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент США.

    «24 июля 2026 года правительство США приняло меры против иностранных лиц, предусмотренные <…> законом о нераспространении [ОМУ] в отношении Ирана», – КНДР и Сирии, отмечается в документе.

    Под санкции попали Сухопутные войска, Главное ракетно-артиллерийское управление и Управление перспективных межвидовых исследований Минобороны.

    В список также включены 1061-й центр материально-технического обеспечения, две компании и пять физических лиц. Американские власти обвиняют их в передаче запрещенных технологий Ирану, Сирии и Северной Корее.

    Ограничения подразумевают полный запрет на закупку товаров и услуг у фигурантов списка. Американским ведомствам запрещено оказывать им любую поддержку или выдавать лицензии.

    Данные меры вводятся на два года с возможностью исключений по решению американского руководства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США ввели санкции против российской компании Air Cargo Pro. Украина ввела десятилетние санкции против оборонных предприятий России. В США предрекли разрушительные последствия «адских санкций» против России.

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    3 августа 2026, 14:39 • Новости дня
    Компания Трампа предложила трейдерам платный доступ к постам политика

    Trump Media открыла трейдерам ускоренный платный доступ к публикациям Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые игроки получили возможность моментально отслеживать публикации американского лидера в соцсети Truth Social благодаря новой услуге передачи данных.

    Американская корпорация Trump Media and Technology Group открыла специальный коммерческий сервис, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал CNBC. Инструмент предназначен для участников финансового рынка.

    «Trump Media and Technology Group 1 августа запустила новый платный сервис передачи данных, который обеспечивает более быстрый доступ к публикациям в социальных сетях Truth Social от президента Дональда Трампа и других ведущих аккаунтов на платформе», – сообщает телеканал.

    Страница политика является крупнейшей на данной площадке и насчитывает 13 млн подписчиков. Семья главы государства остается главным акционером компании, управляющей социальной сетью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чиновники Белого дома продали акции компании Trump Media перед введением пошлин.

    Искусственный интеллект соцсети Truth Social назвал тарифные решения президента налогом для американцев.

    Эксперты заподозрили американского лидера в искусственной манипуляции рынками.

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    4 августа 2026, 13:41 • Новости дня
    Reuters: Удары по Ирану оставили США без ракет ATACMS

    США израсходовали почти все ракеты ATACMS и PrSM против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные практически исчерпали арсенал высокоточных дальнобойных ракет в ходе недавнего обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

    Вооруженные силы Соединенных Штатов потратили почти все имеющиеся в наличии ракеты ATACMS и PrSM во время операций против Ирана, передает РИА «Новости».

    «Речь идет прежде всего о вооружении армии класса «земля-земля», известном как... ATACMS и... PrSM. США израсходовали «практически все» эти вооружения», – отмечается в публикации агентства Reuters. Стоимость одной такой ракеты превышает миллион долларов.

    Помимо этого, Пентагон использовал чуть менее половины мировых запасов крылатых ракет Tomahawk. Обострение ситуации началось 8 июля, когда президент Дональд Трамп объявил о прекращении перемирия с Тегераном. После этого американская авиация провела серию атак, которые Центральное командование назвало ответом на действия против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    Иранские силы нанесли ответные удары по американским базам на Ближнем Востоке и обвинили Вашингтон в срыве договоренностей. Ранее Центр стратегических и международных исследований сообщал, что США также выпустили более 1,5 тыс. ракет Patriot и 200 перехватчиков THAAD, что привело к дефициту средств противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отменил масштабную атаку на Иран из-за риска истощения запасов систем ПВО.

    Американские аналитики зафиксировали критическую нехватку высокоточных боеприпасов в армии.

    Вооруженные силы полностью израсходовали запас новейших баллистических ракет PrSM в начале конфликта.

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    4 августа 2026, 23:53 • Новости дня
    WSJ: Тегеран запросил право на сбор пошлин с судов в Ормузе

    WSJ: Тегеран запросил право на пошлины с судов в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый удар во вторник по грузовому судну около Омана напомнил о том, что коммерческие перевозки по Ормузу остаются уязвимыми, несмотря на попытки дипломатов возобновить движение по морскому пути, при этом Тегеран настаивает на пошлинах за его преодоление судами.

    Согласно обсуждаемому предложению, суда, направляющиеся в Персидский залив, будут заходить в иранские воды, в то время как суда, покидающие Персидский залив, будут проходить через воды Омана без уплаты пошлин, согласно данным  региональных посредников, пишет Wall Street Jourmal (WSJ).

    Хотя иранские дипломаты изначально приветствовали это предложение, поскольку оно сохраняло некоторый контроль над проливом, Тегеран потребовал права взимать пошлины, которые потенциально могут быть разделены с Оманом.

    Кроме того Иран требует гарантий от возобновления нападений, прекращения военно-морской блокады США и снятия нефтяных санкций, сообщили посредники.

    Высокопоставленные региональные чиновники заявили, что США и региональные правительства отвергли требование о пошлинах и хотят получить гарантии того, что Иран и его ставленники не будут угрожать их территориям.

    «Главный пробел остается: Иран хочет сначала ослабить морскую блокаду и военное давление, в то время как Вашингтон хочет, чтобы пролив был вновь открыт и Иран пошел на уступки, прежде чем предлагать облегчение ситуации», – сказал Эбтесам Аль-Кетби, президент Emirates Policy Center, аналитического центра в Объединенных Арабских Эмиратах.

    Он предположил, что, возможно, ситуация приближается ко временному взаимопониманию, но до более широкого урегулирования еще далеко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала, что Иран и Оман близки к сделке по Ормузскому проливу. Госсекретарь США Рубио анонсировал скорую сделку по Ормузу. Глава минфина США Бессент заявил о скором открытии Ормузского пролива.


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    3 августа 2026, 22:32 • Новости дня
    Трамп сравнил ситуацию с мигрантами в США и испанской Сеуте

    Трамп предупредил о риске повторения в США испанского миграционного кризиса

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил об угрозе масштабного наплыва беженцев в Соединенные Штаты, сравнив ситуацию с миграционным кризисом в испанской Сеуте.

    Президент США выразил опасения, что миграционный кризис в стране может повторить сценарий испанской Сеуты, куда массово проникают нелегалы, передает РИА «Новости». По его словам, подобная ситуация уже наблюдалась в Соединенных Штатах.

    «Когда я увидел то, что произошло в Испании, я сказал, что у нас было нечто похожее, даже намного хуже. Мы впустили 25 млн человек при демократах и Джо Байдене», – заявил глава Белого дома журналистам.

    Президент США подчеркнул, что кризис может усугубиться, если к власти придут представители оппозиции с «левой» идеологией.

    Ранее десятки тысяч мигрантов из Марокко прорвали границу испанской Сеуты.

    Власти Испании направили в автономный город более трех тысяч силовиков для сдерживания нелегалов.

    Большинство государств Евросоюза выступили за жесткий контроль внешних рубежей на фоне кризиса.

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    3 августа 2026, 13:14 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении американского дрона MQ-9 над Ормузским проливом

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотник MQ-9 был перехвачен и сбит с помощью системы ПВО КСИР в небе над Ормузским проливом, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    Корпус стражей исламской революции сообщил, что беспилотник MQ-9 был перехвачен и сбит с помощью новой усовершенствованной системы ПВО КСИР в небе над Ормузским проливом, передает РИА «Новости».

    Ранее 22 июля иранские вооруженные силы нанесли ракетно-беспилотные удары по двум американским военным базам в Иордании.

    До этого бойцы Корпуса стражей исламской революции сбили американский беспилотник MQ-9 на западе Ирана.

    В июне подразделения противовоздушной обороны Исламской республики уничтожили дрон США MQ-9 Reaper в провинции Бушер.

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    3 августа 2026, 23:23 • Новости дня
    Украина пыталась получить лицензию на Patriot у администрации Байдена

    Байден отказался выдавать Украине лицензию на Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские официальные лица говорят, что у Киева был шанс решить проблему с Patriot много лет назад, но и тогда Вашингтон отверг эту идею, пишет украинская Kyiv Independent со ссылкой на украинского чиновника.

    «Украинская сторона пытается получить лицензии почти два года. Официальные лица сообщили Kyiv Independent, что если бы предыдущая администрация США одобрила это предложение, Украина уже могла бы производить ракеты-перехватчики, необходимые для защиты своих городов от участившихся российских ракетных атак», – сказано в материале.

    «Мы пытались это сделать и предлагали различные варианты, но нам просто сказали «нет» без каких-либо объяснений», – приводит РИА «Новости» слова украинского  чиновника, знакомый с ходом обсуждения.

    Киев предвидел возникновение проблемы задолго до того, как закончились ракеты Patriot, и искал способ уменьшить свою зависимость от поставок из США.

    В статье указано, что Украина обращалась с запросом и к экс-главе Пентагона Ллойду Остину и экс-советнику Белого дома по нацбезопасности Джейку Салливану, – бесполезно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WP узнала, что Украина испытывает критический дефицит ракет для Patriot. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал  низкую эффективность ПВО из-за дефицита ракет-перехватчиков. Президент США отклонил экстренный запрос Киева на предоставление 300 боеприпасов для защиты энергетической инфраструктуры.


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    3 августа 2026, 22:15 • Новости дня
    В Ираке заявили о скором соглашении с Ираном по Ормузскому проливу

    Худейр: Ирак и Иран договорятся о пропуске танкеров через Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Ирак и Иран близки к подписанию соглашения, которое обеспечит бесперебойный проход нефтяных судов через Ормузский пролив, сообщил министр нефти Ирака Басем Худейр.

    По словам Худейра, иракские власти рассчитывают в ближайшие дни завершить переговоры с Ираном по вопросу регулярного пропуска нефтяных танкеров через Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    «Иракская делегация провела переговоры с иранской стороной касательно регулярного пропуска нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Надеемся достичь значительных договоренностей в ближайшие дни, что позволит обеспечить комфортный проход танкеров и сухогрузов под защитой», – заявил глава ведомства.

    Нефтяная отрасль Ирака серьезно пострадала из-за обострения ситуации в Персидском заливе и фактической блокировки Ормузского пролива, являющегося главным маршрутом экспорта углеводородов страны. В связи с этим руководство Ирака активно ищет возможности для увеличения поставок нефти по альтернативным направлениям.

    Власти Ирака сообщили о девятикратном падении экспорта нефти из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Корпус стражей исламской революции Ирана остановил ракетами и беспилотниками четыре танкера в этой акватории.

    Позже иранские военные заявили о подрыве двух судов на несогласованном маршруте.

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    3 августа 2026, 10:17 • Новости дня
    США начали поиск креативных вариантов силового воздействия на Тегеран

    CNN: Пентагон разработал нетрадиционные методы давления на Иран

    Tекст: Мария Иванова

    Американское военное руководство ищет новые подходы к сдерживанию Исламской республики на фоне признания ограниченной эффективности традиционных авиаударов.

    Пентагон ищет креативные способы оказать давление на Иран, передает канал CNN. Согласно внутреннему письму Центрального командования США, военным аналитикам поручено разработать нестандартные варианты воздействия на Тегеран.

    «Мы ищем новые креативные и нетрадиционные варианты оказать давление на Иран и наказать его», – говорится в обращении, направленном специалистам 29 июля. Источники отмечают, что американское руководство признает необходимость пересмотра стратегии, так как президент Дональд Трамп рассчитывает на заключение сделки.

    Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн ранее предупреждал об ограниченном эффекте воздушных бомбардировок и критическом дефиците ракет-перехватчиков ПВО. По его словам, истощение арсеналов на Ближнем Востоке угрожает национальной безопасности США. При этом ЦРУ и военная разведка считают, что удары не изменят переговорную позицию Ирана.

    Накануне Дональд Трамп заявил об отмене запланированной атаки на Иран, в том числе по просьбе Тегерана, но подчеркнул готовность возобновить бомбардировки. В понедельник, 3 августа, должны пройти двусторонние переговоры. Эскалация конфликта началась после того, как в июле США возобновили атаки, обвинив Иран в действиях против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 июля президент США Дональд Трамп объявил об окончании режима прекращения огня с Ираном.

    В конце июля американское руководство приостановило подготовку к масштабной атаке из-за нехватки зенитных боеприпасов.

    В начале августа военные США применили мощную авиабомбу Mark-84 для удара по жилому зданию на иранском острове Кешм.

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    3 августа 2026, 21:46 • Новости дня
    Трамп назвал текущие переговоры США и Ирана последним шансом для Тегерана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп предупредил исламскую республику о необходимости скорейшего достижения договоренностей в рамках проходящего диалога с Вашингтоном.

    «Это последний шанс», – подчеркнул глава государства, оценивая перспективы текущих двусторонних контактов, передает ТАСС.

    Он также добавил, что у Тегерана больше не будет возможности подписать настолько хороший и выгодный документ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент США Дональд Трамп подписал меморандум для прекращения войны с Ираном.

    В июле американские военные поразили более 80 целей на территории исламской республики. В понедельник глава американского государства анонсировал старт новых двусторонних переговоров.

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