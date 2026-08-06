Южнокорейский исполнитель песен Цоя захотел провести отпуск в Нижнем Новгороде

Южнокорейский исполнитель песен Цоя Сон Вон Соп захотел провести отпуск в России

Tекст: Дарья Григоренко

Артист считает российские города невероятно красивыми. Исполнитель уже посещал страну в марте текущего года в рамках гастрольного тура, передает РИА «Новости».

«Я хотел бы побывать в Сочи. А в Нижний Новгород мне хотелось бы однажды приехать уже не по работе, а в отпуск – примерно на неделю», – рассказал Сон Вон Соп. Он добавил, что визиты в Москву, Петербург и Казань подарили ему множество ярких впечатлений.

С российской столицей у музыканта связана особая традиция. В 2019 году он впервые сделал фотографию у стены Виктора Цоя на Старом Арбате. С тех пор во время каждого приезда в город певец повторяет снимок в аналогичной позе, отмечая, что эти кадры позволяют проследить за течением времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года знаменитую стену Виктора Цоя на Арбате привели в порядок ко дню рождения музыканта.

В июне этого года коллекционер Сергей Чубраев обнаружил в Швеции считавшуюся утраченной песню лидера группы «Кино».