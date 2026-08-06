Москвичка засудила соседей за шум из фотостудии в квартире

Собянин: Угоны автомобилей в Москве стали «экзотикой»

Собянин рассказал, почему в Москве стало меньше угонов и квартирных краж

В ходе интервью Кондрашов отметил, что, по данным МВД, количество угонов в Москве за последние десять лет снизилось на 97%, и спросил главу города: «Как? Каким образом?». «Это не на 97%, а на 97 процентных пунктов. Это в десятки раз меньше, чем было раньше. И не только это. Грабежи, квартирные кражи тоже уменьшились в десятки раз», – ответил мэр.

«Конечно, это в основном заслуга правоохранительных органов, но с учетом масштаба нашего города справиться с этой задачей без новых технологий тоже было бы невозможно. Внедрение системы умного города, видеонаблюдения, искусственного интеллекта, аналитики, распознавания лиц и так далее привело к тому, что многие виды преступлений, такие как угон машин, они стали больше уже экзотикой», – отметил Собянин. Мэр добавил, что потенциальные преступники понимают: благодаря современным системам контроля вероятность раскрытия преступлений стала значительно выше.

При этом, по его словам, структура преступности в Москве изменилась. Одной из главных проблем сегодня стали цифровые преступления, которые занимают значительную часть от общего числа правонарушений. «Сегодня другая напасть. Это цифровые преступления в большей степени. Вот они занимают сегодня практически половину от всех совершенных преступлений», – сообщил Собянин.

Однако мэр отметил, что впервые за последнее время в этой сфере также появилась положительная динамика. «У нас за последний год впервые произошла сдвижка в обратную сторону. То есть преступления даже в этой сфере стали не расти, а несколько уменьшаться, что тоже неплохо», – сказал он.

Собянин также рассказал о распространении московских технологий безопасности в другие регионы России. В частности, система «Сфера», которая обеспечивает видеонаблюдение на крупнейших транспортных объектах, уже работает в 60 субъектах страны. «За последний год с помощью этой системы было задержано более 30 тыс. преступников, находящихся в федеральном розыске», – заявил мэр.

По словам Собянина, совместная работа Москвы и регионов необходима, поскольку преступники не ограничиваются границами одного города. «Невозможно оградить Москву, еще раз скажу. Москва очень интегрирована в общие задачи, в общие проблемы. Преступники, которые не пойманы в других регионах, они рано или поздно будут в Москве. И преступники, которые находятся в Москве, рано или поздно окажутся в других регионах», – пояснил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы зафиксировала существенное сокращение количества автомобильных угонов в столице. Президент России Владимир Путин отметил роль систем с искусственным интеллектом в кардинальном уменьшении количества правонарушений. Глава МВД Владимир Колокольцев заявил о первом за последние годы снижении числа преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий.