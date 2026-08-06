В Хабаровском крае объявили штормовое предупреждение

Глава МЧС заявил о риске невиданных ранее межотраслевых каскадных катастроф

Глава МЧС Куренков заявил о риске серьезных межотраслевых каскадных катастроф

Tекст: Мария Иванова

В будущем страна рискует столкнуться с непредсказуемыми кризисами, передает ТАСС.

В интервью изданию «Союзники. ОДКБ» глава МЧС Александр Куренков заявил: «Тесное переплетение разнородных критически важных систем создает условия для возникновения новых, ранее не прогнозировавшихся уязвимостей техносферы».

По словам министра, главную угрозу представляют каскадные аварии. Локальный сбой способен мгновенно перекинуться на смежные отрасли и достичь федерального масштаба. Ликвидация таких последствий потребует слаженного взаимодействия сразу нескольких ведомств.

При этом сохраняются и традиционные природные вызовы. Руководитель министерства отметил риск масштабных затоплений из-за переполнения водохранилищ, в частности на территории Казахстана. Прорыв дамб грозит разрушением инфраструктуры и размытием скотомогильников, что способно спровоцировать гуманитарную и эпидемиологическую катастрофу.

Кроме того, из-за участившихся засух ландшафтные пожары стали трансграничной проблемой. Огонь угрожает приграничным поселениям и экономике сразу нескольких стран. Для эффективной борьбы со стихией государствам необходимо оперативно обмениваться спутниковыми данными в формате ОДКБ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МЧС Александр Куренков предупредил о высоком риске возникновения природных катастроф в России.

В июне министр объявил о старте пожароопасного сезона почти на всей территории страны.

Из-за прорыва дамбы на реке Кубань в июне власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Крымском районе.