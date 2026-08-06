Площадь лесных пожаров в Якутии увеличилась на 22 тыс. гектаров

Tекст: Алексей Дегтярёв

Площадь возгораний возросла с 418 тыс. до 440 тыс. гектаров, пояснили в штабе, передает РИА «Новости».

По состоянию на утро четверга в регионе зарегистрировано 77 очагов возгорания.

«Продолжаются работы по тушению 10 крупных лесных пожаров на общей площади 56 667 гектаров. С возгораниями борются на территориях Нюрбинского, Мирнинского, Кобяйского, Оленекского, Сунтарского, Среднеколымского и Усть-Майского районов», – добавили там.

К ликвидации огня привлечены 443 человека и 38 единиц техники. Режим ЧС регионального уровня действует в лесах Якутии с 10 июля, а муниципальный режим ЧС сохраняется в Кобяйском и Оленекском районах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня площадь лесных пожаров в Якутии превысила 4,8 тыс. гектаров.

В середине июля крупное возгорание на Вилюйском тракте остановило поиски пропавшего мужчины.