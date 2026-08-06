Спасенный экипаж пропавшего с радаров самолета Cessna доставлен в Бодайбо

Вертолет доставил в Бодайбо спасенный экипаж пропавшего с радаров самолета

Tекст: Антон Антонов

«В 11.10 в аэропорту Бодайбо приземлился вертолет авиационно поисково-спасательного центра, на борту которого – спасенный экипаж пропавшего с радаров 3 августа лесопожарного самолета Cessna 182. У парней небольшие ссадины и ушибы, их увезли на осмотр», – сообщил Кобзев в «Максе».

По словам губернатора, пилоты рассказали, что самолет при происшествии почти не пострадал, причины инцидента еще предстоит установить. Главное, подчеркнул он, что оба члена экипажа живы и проявили выдержку: добрались до сопки, забрались на нее, самостоятельно собрали радиостанцию и передали сигнал пролетающему самолету.

Кобзев уточнил, что командиру воздушного судна Александру всего 27 лет, летчику-наблюдателю Мамского авиаотделения Филиппу – 24 года. Филипп работает в Иркутской базе авиационной и наземной охраны лесов с января 2022 года, начинал десантником-пожарным, хорошо зарекомендовал себя и был выбран среди немногих для переобучения на летнаба.

Губернатор пообещал проанализировать причины произошедшего, чтобы сделать работу лесных пожарных более безопасной, а также пожелал спасенному экипажу здоровья и поблагодарил всех участников поисков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что утром 6 августа вылет вертолета для эвакуации пилотов Cessna 182 из Бодайбинского района Иркутской области отложили из-за плотного тумана.

Два члена экипажа пропавшего при лесном патрулировании самолета Cessna 182 были обнаружены живыми в Бодайбинском районе Иркутской области.

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