Следствие по делу экс-замминистра обороны Булгакова продлили до ноября

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Срок следствия по данному уголовному делу продлен до 9 ноября», – отмечается в материалах суда, передает ТАСС.

Сейчас сторона защиты и обвиняемые знакомятся с окончательным обвинением.

Днем ранее Московский городской суд на три месяца оставил под стражей Булгакова в рамках расследования дела о мошенничестве. Аналогичное решение принято в отношении других фигурантов – гендиректора ООО «Нева-Балт СПб» Германа Яковлева и военного пенсионера Геннадия Селезнева, хотя все они просили о более мягкой мере пресечения.

Бывший замминистра обороны не согласен с доводами следствия и просил суд отказать в продлении ареста. Он заявляет об отсутствии доказательств его причастности к преступлению и отрицает свою вину по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В январе СК сообщал о завершении расследования уголовного дела в отношении генерала. Суд арестовал имущество бывшего заместителя министра обороны на 180 млн рублей.

В 2024 году следствие обвинило Дмитрия Булгакова в создании организованной преступной группы.