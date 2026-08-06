Пушков высмеял заявление Вайкуле о готовности воевать с Россией

В аэропорту Лейпцига сотрудник наземной службы руками поймал БПЛА со взрывчаткой

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает Bild, инцидент произошел во вторник вечером около 23:42 по местному времени (00:42 мск). Работник аэропорта заметил на летном поле низко летящий беспилотник и смог посадить его на землю, передает ТАСС.

«Он опустил его на землю, удерживал на земле», – пишет немецкое издание. Газета не уточняет, использовал ли сотрудник какие-либо специальные средства или остановил аппарат вручную.

Спустя более 11 минут после обнаружения дрона на место прибыли сотрудники федеральной полиции Германии. Они установили, что беспилотник был оборудован самодельным зажигательным и взрывным устройством.

После обнаружения опасного объекта работа аэропорта была временно приостановлена. Примерно через десять минут после этого самолет, выполнявший повторный заход на посадку, столкнулся с неопознанным объектом на высоте около 400 метров. Воздушное судно перенаправили в аэропорт Ганновера.

Следователи считают, что грузовой самолет мог столкнуться со вторым беспилотником. По данным правоохранителей, этот аппарат ранее также был замечен системой защиты от дронов аэропорта.

Примерно через 35 минут после первого обнаружения БПЛА в аэропорту был создан кризисный штаб.

Расследование инцидента ведут генеральная прокуратура Дрездена и земельное ведомство по уголовным делам Саксонии. Дело поручено центральному отделу по борьбе с экстремизмом при прокуратуре Дрездена и полицейскому подразделению по противодействию терроризму и экстремизму.

Напомним, в ночь на среду на территории немецкого аэропорта Лейпциг/Галле возле украинского грузового самолета «Антонов» обнаружили беспилотный летательный аппарат со взрывателем. Из-за этого инцидента с безопасностью работу воздушной гавани временно ограничили.

Позже представители НАТО официально подтвердили факт присутствия дрона с детонатором и зарядом взрывчатого вещества рядом с украинским воздушным судном.