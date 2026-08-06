Reuters: Обмеление Рейна грозит Германии ростом инфляции

Tекст: Антон Антонов

Рекордно низкий уровень воды в Рейне может привести к росту стоимости жизни в Германии, уровень инфляции может на величину до половины процентного пункта, передает Reuters.

Возможные перебои с поставками и связанный с этим дефицит могут привести к удорожанию многих товаров. В настоящее время уровень инфляции составляет 2,8%.

Из-за обмеления растут транспортные расходы на всевозможные промежуточные продукты, особенно в химической промышленности, а также на энергетическое сырье. По словам продавцов, стоимость перевозки танкерами и баржами из Роттердама в Карлсруэ в настоящее время выросла примерно до 150-160 евро за тонну по сравнению с 45 евро в конце июня.

Ситуация на важном узком месте Рейна в Каубе в последнее время еще больше обострилась: в среду временами фиксировалось всего 19 сантиметров, что является историческим минимумом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, обмеление важнейших европейских рек спровоцировало трехкратный рост стоимости грузоперевозок.

Падение уровня воды привело к снижению выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях.

Из-за сильной засухи более 100 немецких городов и округов ограничили потребление воды.