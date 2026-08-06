Роскачество нашло бактерии группы кишечных палочек в бургерах пяти компаний

Tекст: Антон Антонов

«Роскачество подвело итоги исследования бургеров (преимущественно чизбургеров), закупленных в 20 популярных ресторанах и сетях быстрого питания. Эксперты проверяли продукцию по 488 показателям, включая критерии безопасности, качества и достоверности маркировки», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

В выборку вошли бургеры «Вкусно – и точка», Burger King, Steak it easy, «Farш», TGI Fridays, Black Star Burger, «Маг Бургер», «Frank by Баста», «Мираторг», Stardogs, True Burgers, «Щепка», «Франклинс Бургер», «Dostaевский», «Бюро», «The Бык», Ketch up, Torro Grill, BB & Burgers и Burger Heroes.

Главной проблемой эксперты назвали несоблюдение базовых санитарных правил. В семи марках были зафиксированы прямые нарушения обязательных микробиологических требований.

В бургерах BB & Burgers, «The Бык», Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill обнаружили бактерии группы кишечных палочек. В семи проблемных марках (BB & Burgers, «The Бык», Burger Heroes, «Бюро», Ketch up, Torro Grill и «Dostaевский») зафиксировали превышение допустимого уровня мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, в отдельных случаях более чем в 15 раз.

Замглавы Роскачества Елена Саратцева пояснила, что такое превышение говорит о возможном нарушении температурных режимов и недостаточной санитарной обработке оборудования.

Отдельно специалисты выявили несоответствие маркировки составу: в бургерах «Франклинс Бургер», «Frank by Баста», «Щепка», BB & Burgers, Burger Heroes и Ketch up нашли посторонние растительные компоненты, не указанные на упаковке. Кроме того, гистологический анализ показал наличие ДНК курицы в десяти образцах, преимущественно в следовых количествах, что связали с использованием одного и того же оборудования для разной мясной продукции.

Высокое качество продемонстрировали бургеры «Вкусно – и точка», Burger King и Steak it easy. По данным экспертов, они полностью соответствовали не только обязательным нормам, но и более жестким опережающим требованиям стандарта Роскачества и могут претендовать на государственный Знак качества. Вся информация о выявленных нарушениях передана в Роспотребнадзор, производители уведомлены, часть сетей уже начала внутренние проверки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскачество выявило серьезные нарушения в составе растительных котлет ряда брендов, включая превышение по общему числу микроорганизмов, бактерий группы кишечной палочки, дрожжей и плесени.

В 2025 году Роскачество обнаружило бактерии группы кишечной палочки и превышение общей бактериальной обсемененности в икре нескольких торговых марок.

В 2024 году в шаурме из Москвы и Петербурга эксперты Роскачества нашли золотистый стафилококк, листерии и кишечную палочку, а также массовые нарушения санитарно-эпидемиологических норм по микробиологии.