В США начали пересмотр пошлин на стальные трубы из России и с Украины

Комиссия по торговле США начала пересмотр пошлин на стальные трубы из России

Tекст: Антон Антонов

Американская комиссия приступила к пересмотру действующих пошлин на импорт труб из России, с Украины, из Чехии и Южной Кореи, передает РИА «Новости».

В уведомлении уточняется, что речь идет о трубах из углеродистой и легированной стали стандартного, линейного и напорного назначения.

Пересмотри проводится в соответствии с Законом о тарифах 1930 года, чтобы определить, приведет ли отмена пошлин «к продолжению или повторному возникновению существенного ущерба для американской отрасли в обозримом будущем».

Сейчас на бесшовные стальные трубы из России действуют антидемпинговые пошлины в размере 209,72% и компенсационная пошлина 48,38%. Для продукции с Украины установлена антидемпинговая пошлина 23,75%, следует из данных министерства торговли США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти приняли решение сохранить пошлины на российский металлический кремний.

Федеральная комиссия по международной торговле США пришла к выводу об отсутствии необходимости вводить антидемпинговые и компенсационные пошлины на импорт необработанного палладия из России.