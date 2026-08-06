Такаити заявила о сохранении безъядерного статуса Японии

Такаити встретилась с пережившими атомные бомбардировки людьми, передает ТАСС.
Встреча состоялась по случаю 81-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы.
«Мы продолжим придерживаться трех безъядерных принципов и продолжим работу, направленную на создание мира без ядерного оружия», – подчеркнула глава японского правительства.
Представители переживших ядерные бомбардировки отметили недопустимость призывов внутри правительства и правящей партии к пересмотру этих правил.
Законодательно неядерные принципы Японии не оформлены, однако приверженность им подтверждали все главы правительства. Само обсуждение этой темы долгое время считалось табу, из-за чего некоторые политики говорили о наличии «четвертого принципа» – не обсуждать, и призывали отказаться хотя бы от него.
В конце прошлого года премьер-министр Японии Санаэ Такаити якобы допускала возможность пересмотра безъядерного статуса страны.
В Кремле выражали обеспокоенность из-за подобных заявлений японского руководства.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла такую риторику Токио провокационной.