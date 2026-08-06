Росстат зафиксировал недельную дефляцию в России

Tекст: Алексей Дегтярёв

С конца июля по начало августа индекс потребительских цен снизился на 0,02%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные статистического ведомства.

При этом с начала текущего года общая инфляция достигла отметки 4,84%. Ранее аналогичное снижение стоимости товаров ведомство отмечало весной.

Главным драйвером дефляции стала плодоовощная продукция, подешевевшая в среднем на 0,7%. Заметнее всего упала стоимость белокочанной капусты, картофеля и моркови. Одновременно с этим подешевели куриные яйца, маргарин и некоторые виды колбасных изделий.

Несмотря на общую тенденцию, ряд продуктов продолжил дорожать. Стоимость гречневой крупы увеличилась на 1,4%, сахара – на 1,2%, а мяса кур – на 0,9%. В сегменте непродовольственных товаров выросли цены на пеленки, корма для животных и телевизоры.

Позитивная динамика затронула автомобильное топливо и медикаменты. Дизель стал дешевле на 1,6%, а бензин потерял в цене 1,1%. Среди лекарств наиболее заметно снизилась стоимость пенталгина и левомеколя.

В конце июля сообщалось, что с начала года свежие огурцы подешевели на 55,4%. За первые шесть месяцев средняя стоимость свинины в стране снизилась почти на 2%.

В середине июля Росстат фиксировал падение цен на плодоовощную продукцию в среднем на 1%.