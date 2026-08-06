Руководство ФИФА поддержало Инфантино после его извинений

Tекст: Антон Антонов

«После встречи в Рабате, Марокко, генеральный секретарь ФИФА и присутствовавшие на ней члены правления ФИФА подтвердили свою полную поддержку президента ФИФА Джанни Инфантино как единственного должностного лица, избранного 211 ассоциациями – членами ФИФА», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Также отмечается, что Инфантино в ответ подтвердил полную поддержку генсеку и администрации, при этом участники договорились о необходимости постоянного совершенствования процессов и коммуникаций.

На встрече отдельно обсудили предложение по проекту FIFA Forward Enterprise и признали, что в его продвижении были допущены ошибки. Уточняется, что совет ФИФА и национальные ассоциации не хотели, чтобы они чувствовали себя исключенными, и что процедура согласования должна была идти иначе, особенно после утечки информации в СМИ.

В ФИФА сообщили, что в отдельном письме совету и ассоциациям были принесены извинения, даны гарантии неповторения таких ситуаций, а также объявлено о предстоящей проверке с представлением отчета на следующем заседании совета.

Федерация еще раз подчеркнула, что проект FIFA Forward Enterprise больше не рассматривается. ФИФА заявила о намерении не допускать посягательств на свою честность, надлежащее управление и процессуальные нормы и готовности предпринять все необходимые шаги для защиты имени и репутации.

При этом организация отметила, что, несмотря на допущенные просчеты, все действия осуществлялись в полном соответствии с ее нормативной базой и будут учтены для дальнейшего совершенствования внутренних процессов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство ФИФА отказалось от идеи продажи доли в коммерческом подразделении FIFA Forward Enterprise после резкого недовольства европейских лиг и угрозы бойкота.

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявило о потере доверия к Инфантино из-за попытки создать компанию FIFA Forward Enterprise для привлечения 4,2 млрд долларов частных инвестиций.

На этом фоне УЕФА начал подбирать кандидатов на место действующего президента ФИФА и готов инициировать вотум недоверия, если он откажется покинуть должность.