США вернули импортерам около 100 млрд долларов ранее уплаченных пошлин

Tекст: Антон Антонов

В декларации, поданной ведомством в суд во вторник, уточняется, что возвраты оформляются через специальный портал CAPE, передает РИА «Новости».

Было принято к обработке заявок почти на 129 млрд долларов. Из этой суммы возвраты примерно на 100 млрд долларов уже оформлены, подтверждены и направлены в министерство финансов США для выплат. По данным ведомства, всего поступило 252 496 заявок, из которых 178 213 успешно прошли проверку.

Остальные обращения отклонили главным образом из-за несоответствия данных об импортере или декларанте, ошибок в номерах импортных деклараций либо неверного формата загружаемых файлов.

Телеканал CNBC отмечает, что властям США еще предстоит выплатить компенсации свыше 330 тыс. импортеров по более чем 53 млн импортных деклараций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд США признал введение администрацией США импортных пошлин превышением полномочий.

Белый дом признал необходимость возврата 159 млрд долларов, собранных в виде этих пошлин.