Танкер в Ормузском проливе сообщил о взрывах

Tекст: Антон Антонов

«UKMTO получило сообщение об инциденте в девяти морских милях (около 16,7 км) к юго-востоку от Кумзара в Омане. Капитан танкера сообщил о звуках двух взрывов во время прохождения Ормузского пролива», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

При этом в UKMTO подчеркнули, что экипаж танкера не пострадал. Все находящиеся на борту люди в безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и Оман определили географические параметры альтернативного морского пути, однако сроки его полноценного открытия будут зависеть от дальнейших политических шагов Соединенных Штатов.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о предоставлении свободного и безопасного прохода через Ормузский пролив более тысячи судов за три месяца.