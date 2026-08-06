Премьер Японии Такаити не упомянула США на церемонии в Хиросиме

Tекст: Антон Антонов

«81 год назад одна атомная бомба в одно мгновение разрушила привычную жизнь Хиросимы и безжалостно отняла бесценные жизни каждого из погибших. Город был выжжен дотла, а все, что люди создавали в своей повседневной жизни, и все их надежды на будущее были мгновенно уничтожены», – приводит слова Такаити РИА «Новости».

Она подтвердила приверженность Японии неядерным принципам и подчеркнула, что трагедии Хиросимы и Нагасаки не должны повториться.

Премьер-министр отметила решимость Японии возглавить усилия международного сообщества по созданию мира без ядерного оружия, выступая за сохранение и укрепление Договора о нераспространении ядерного оружия и продвижение реалистичных шагов в рамках Хиросимского плана действий.

Мэр Мацуи, также не упомянув США, заявил о катастрофических последствиях применения ядерного оружия и особо большой ответственности ядерных держав, которые, по его словам, обязаны подавать пример собственными действиями.

Церемония памяти проходит в 81-ю годовщину трагедии с участием председателей обеих палат японского парламента, министров иностранных дел и здравоохранения. На мероприятие прибыли представители 127 стран и регионов, а также делегации ООН, МАГАТЭ и других международных организаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, список жертв американской атомной бомбардировки Хиросимы за последний год вырос до 353 639 человек.

На ежегодных церемониях памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы высокопоставленные японские политики не упоминают Соединенные Штаты как страну, сбросившую атомную бомбу на город.