Маломерное судно наехало на надувной матрас с двумя детьми в Ленобласти

Tекст: Антон Антонов

На матрасе находились дети в возрасте пяти и восьми лет, пострадавшим оказывается помощь, сообщает ведомство в «Максе».

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае на Неве у села Отрадное в Ленинградской области маломерное судно врезалось в берег, тогда пострадали две женщины.

В акватории канала Грибоедова в Петербурге катер с пассажирами на борту врезался в опору моста.

В 2025 году в Выборгском заливе Ленинградской области столкнулись два катера, в результате происшествия семь пассажиров получили травмы.