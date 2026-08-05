  • Новость часаЛантратова: Судьба 302 жителей Курской области остается неизвестной
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ударами по складам в Киеве Россия вызывает ресурсный голод ВСУ
    Клинцевич: Путин содержательно перестроил ключевые контуры управления армией
    В аэропорту Лейпцига сотрудник наземной службы руками поймал БПЛА со взрывчаткой
    Лайма Вайкуле заявила о готовности воевать с россиянами
    Путин прокомментировал первое место «Единой России» в избирательном бюллетене
    Памфилова назвала число участников спецоперации на выборах в Госдуму
    Залужный: Украина исчерпала ресурс военных нововведений
    Эксперты: Путин усилил руководство Минобороны боевыми генералами
    Машков назвал Путину сроки представления новой стратегии развития театра России
    5 августа 2026, 22:42 • Новости дня

    Автомобиль загорелся на МКАД

    Tекст: Антон Антонов

    На внешней стороне 89-го километра МКАД загорелся автомобиль, сообщают информационные агентства.

    На месте инцидента находятся оперативные службы Москвы, передает РИА «Новости».

    По данным департамента транспорта Москвы, движение в районе ДТП оказалось затруднено на 1,4 км. В ведомстве отметили, что информация об обстоятельствах происшествия и возможных пострадавших уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне на 88-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись автомобиль и мотоцикл.

    В августе в центре столицы произошло возгорание легкового автомобиля.

    При столкновении BMW и фуры в Новой Москве погибли два человека.

    4 августа 2026, 11:28 • Новости дня
    Женщина на Mercedes устроила погоню в Москве и спровоцировала ДТП
    Женщина на Mercedes устроила погоню в Москве и спровоцировала ДТП
    @ МВД России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Полицейские задержали женщину-водителя за рулем внедорожника Mercedes на 28-м километре МКАД, задержанию предшествовала погоня, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Инцидент начался на Варшавском шоссе, где водитель иномарки без государственных регистрационных знаков проигнорировала требование об остановке, пояснила Волк, передает РИА «Новости».

    «Сотрудники полиции начали преследование. Пытаясь скрыться, водитель хаотично перестраивалась из ряда в ряд и совершала опасные маневры. Ее действия привели к дорожно-транспортному происшествию, но и это не заставило нарушительницу остановиться», – добавила представитель ведомства.

    В ходе попытки уйти от преследования автомобилистка также попыталась столкнуться с патрульным мотоциклом.

    В результате на задержанную составили 28 административных материалов по различным статьям КоАП РФ. Видеозапись погони за черным Mercedes была опубликована в социальных сетях.

    В мае водитель каршерингового автомобиля попал в аварию при попытке скрыться от полиции в Москве.

    В апреле правоохранители задержали владелицу иномарки после массового ДТП на Садовом кольце.

    В прошлом году подмосковные полицейские открыли огонь по колесам машины нарушителя для его принудительной остановки.

    Комментарии (5)
    5 августа 2026, 03:15 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве десять дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил об уничтоженных силами ПВО на подлете к Москве десяти дронах.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    Через некоторое время Собянин добавил, что силы ПВО отработали еще по двум беспилотникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник над Россией уничтожили 320 украинских дронов. В сторону Московского региона в течение вторника летели 184 БПЛА. В ночь на среду аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский перешли на ограниченный режим работы.


    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 07:31 • Новости дня
    Суд в Москве вернул работу уволенному за плохую игру пианисту

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичный суд признал незаконным увольнение пианиста из оркестра за слабую игру на фортепиано и обязал выплатить ему компенсацию в 1,2 млн рублей, говорится в судебных материалах.

    Суд в Москве постановил взыскать с оркестра 1,2 млн рублей в пользу пианиста, уволенного после испытательного срока за низкое мастерство исполнения, передает РИА «Новости».

    Мужчина был принят на должность артиста первой категории с зарплатой 184 тыс. рублей.

    Работодатель решил расторгнуть договор, ссылаясь на то, что музыкант не держал ритм, плохо читал ноты, опаздывал на репетиции и не выполнял задачи художественного руководителя.

    Увольнение состоялось 14 декабря 2025 года, однако уведомление артисту вручили лишь на следующий день. Кроме того, при трудоустройстве его не ознакомили с должностной инструкцией.

    «При увольнении работника как не выдержавшего испытание, обязанность доказать факт его неудовлетворительной работы возлагается на работодателя. Однако из материалов дела не следует, каким образом оценивался уровень профессионализма истца, качество выполнения им своих обязанностей», – установил суд.

    Инстанция отметила, что к дисциплинарной ответственности пианист не привлекался, а конкретных указаний по устранению недостатков не получал.

    Суд восстановил артиста на работе и обязал оркестр выплатить 1,2 млн рублей за вынужденный прогул, а также 30 тыс. рублей компенсации морального вреда.

    Ранее уволенная за кормление кота уборщица подала иск к бывшему работодателю.

    Совет Госдумы отклонил инициативу об электронных уведомлениях сотрудников об увольнении.

    Комментарии (4)
    3 августа 2026, 13:06 • Новости дня
    Напавших на подростков в костюмах зверей в Москве отправили под суд

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Материалы уголовного дела о разбойном нападении на поклонников субкультуры фурри направлены в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

    Подозреваемыми стали двое молодых людей 19 и 20 лет, они обвиняются в грабеже и разбое с применением оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на надзорное ведомство.

    Инцидент произошел в начале июня в парке в пойме реки Битцы. По данным следствия, нетрезвые обвиняемые напали на двух посетителей, угрожая им туристическим ножом.

    Злоумышленники избили потерпевших и отобрали у них карнавальную маску стоимостью 8,5 тыс. рублей и костюм за 26 тыс. рублей.

    Похищенные вещи возвращены владельцам, а материальный ущерб полностью возмещен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня двое вооруженных молодых людей похитили у сверстников карнавальные маски в пойме реки Битцы.

    Днем ранее злоумышленники ограбили потомка поэта Александра Пушкина на территории Измайловского лесопарка.

    Также в столице приезжий из Липецкой области ранил ножом прохожего возле станции метро «Солнцево».

    Комментарии (0)
    4 августа 2026, 12:19 • Новости дня
    Туристический автобус столкнулся с трамваем в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Авария с участием общественного и экскурсионного транспорта произошла на северо-востоке столицы, сообщили в пресс-службе метро Москвы.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось на Проспекте Мира, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный метрополитен.

    В аварии никто не получил травм.

    Там столкнулись туристический автобус и трамвай, следовавший по маршруту №17.

    По предварительной информации, виновником столкновения стал водитель экскурсионного транспорта. На перекрестке он не уступил дорогу рельсовой машине. Из-за удара произошел сход первой тележки вагона.

    Сейчас обстоятельства и детали инцидента выясняют сотрудники автоинспекции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на Нижегородской улице Москвы столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль.

    Несколькими днями ранее в Московской области легковая машина врезалась во встречный рейсовый автобус.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 06:52 • Новости дня
    В РПЦ сообщили о планах сдать 10 храмов в Москве в 2026 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    До конца года строители в столице планируют ввести в эксплуатацию 10 православных храмов, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

    «На 2026 год запланировано сдать 10 храмов. Основная часть – в четвертом квартале», – заявил представитель РПЦ ТАСС.

    Священнослужитель также добавил, что начиная с 2009 года на территории столицы было построено и открыто 152 религиозных учреждения.

    В начале этого года в столице прошла торжественная церемония установки креста на главный купол строящегося храма Феодора Ушакова.

    В конце прошлого года Патриарх Кирилл освятил сто двадцатый построенный по городской программе храм Успения Пресвятой Богородицы в Останкине.

    Комментарии (0)
    4 августа 2026, 16:22 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Мэр столицы Сергей Собянин проинформировал об отражении атаки дронов в Мах. По его словам, системы защиты сработали своевременно.

    «Уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – отметил градоначальник.

    Ранее на подлете к Москве были уничтожены четыре беспилотных аппарата.

    Комментарии (0)
    4 августа 2026, 09:20 • Новости дня
    В Москве под суд отдали обвиняемых в нападении на полицейского автоподставщиков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Перед судом за инсценировку автомобильной аварии ради вымогательства денег и применение насилия к полицейскому предстанут трое молодых людей, сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

    «Завершено расследование уголовного дела в отношении двух молодых людей и 16-летней девушки», – рассказали в пресс-службе ведомства, передает РИА «Новости».

    Фигурантам вменяют групповое вымогательство по предварительному сговору, а также применение насилия и оскорбление представителя власти.

    Басманный суд ранее заключил совершеннолетних обвиняемых под стражу. Их юную сообщницу отправили под домашний арест. Сейчас материалы уголовного дела переданы для рассмотрения по существу в судебной инстанции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичные следователи возбудили уголовное дело после нападения автоподставщиков на инспектора ДПС.

    В Московской области оперативники задержали подозреваемых в применении насилия к представителю власти.

    Вскоре сотрудники ведомства предъявили 16-летней соучастнице обвинение в вымогательстве.

    Комментарии (0)
    4 августа 2026, 22:31 • Новости дня
    Собянин: В сторону Московского региона в течение дня летели 184 БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В период с 08:30 до 22:00 в сторону Московского региона летели 184 БПЛА, большинство из них нейтрализовано на дальних подступах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин в Max сообщил, что 4 августа атака продолжалась с половины девятого утра до десяти часов вечера. В сторону столичного региона было направлено 184 беспилотника.

    Большая часть вражеских дронов была успешно нейтрализована силами противовоздушной обороны еще на дальних подступах к городу. Непосредственно перед Москвой дежурные расчеты уничтожили 18 БПЛА.

    Второго августа силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть летевших к столице беспилотников.

    В двадцатых числах июля военные нейтрализовали более 400 вражеских дронов.

    Несколькими днями ранее мэр Москвы сообщил об отражении атаки 200 аппаратов.

    Комментарии (0)
    5 августа 2026, 13:23 • Новости дня
    Москвичка подожгла квартиру после визита судебных приставов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице женщина разлила горючую жидкость и устроила поджог в собственной квартире во время визита сотрудников службы судебных приставов, сообщил источник в экстренных службах.

    Инцидент произошел в жилом доме на улице Менжинского в Москве, сказал собеседник РИА «Новости».

    К хозяйке квартиры пришли судебные приставы, после чего она решила устроить пожар.

    «По предварительным данным, женщина разлила легковоспламеняющуюся жидкость и совершила поджог после того, как к ней пришли судебные приставы. Женщина госпитализирована, приставы не пострадали», – добавил он.

    Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, огонь уже ликвидирован. Пожилая москвичка получила сильные ожоги и была доставлена в институт Склифосовского для оказания медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне жительница запада Москвы разбилась при прыжке из окна горящей квартиры.

    В апреле пожилая женщина погибла в результате пожара на территории Внуково.

    Ранее жертвами возгорания в многоэтажном доме на юго-западе столицы стали два человека.

    Комментарии (0)
    5 августа 2026, 02:15 • Новости дня
    Собянин сообщил о планах продлить МЦД в соседние регионы

    Tекст: Катерина Туманова

    Маршруты Московских центральных диаметров планируют продлить до всех регионов, граничащих с Московской областью, что обеспечит миллионы людей удобным и быстрым транспортом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме «Территория смыслов».

    «Все это большие планы, но это реальные планы, которые мы вместе с правительством Российской Федерации реализуем. Для того чтобы до Москвы и этих регионов можно было проезжать в комфортных поездах, с понятным расписанием, с понятным временем. Тяжелые, сложные проекты, но я думаю, что они пойдут на пользу как минимум 30 млн человек, которые живут в нашем Центральном регионе», – приводит портал мэра Москвы высказывание Собянина.

    Столичный градоначальник отметил, что в планах – продлить Московские центральные диаметры до всех регионов, которые находятся по периметру Московской области.

    В их числе Тульская, Владимирская, Ярославская и другие области, что обеспечит дополнительными комфортными и быстрыми маршрутами еще 10 млн. человек.

    Напомним, у Московской области общие границы с Тверской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской и Смоленской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД. второй Московский трамвайный диаметр Т2 открыли в столице в апреле. В июне Собянин сообщил о продлении двух линий московского метро. В Москве ввели 50-процентную скидку на поездки на речном электротранспорте.

    Комментарии (0)
    5 августа 2026, 00:56 • Новости дня
    Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский перешли на ограниченный режим работы

    Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский перешли на ограниченный режим

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и выпускают рейсы по согласованию, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней», – написал он.

    В аэропорту Внуково такая же ситуация, при этом возможны корректировки в расписании рейсов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник над Россией уничтожили 320 украинских дронов. В сторону Московского региона в течение вторника летели 184 БПЛА.


    Комментарии (0)
    5 августа 2026, 06:40 • Новости дня
    Гидрометцентр предупредил о наступающей на Москву жаре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Знойная погода сохранится в российской столице до конца рабочей недели, столбики термометров могут подняться до отметки в 33 градуса тепла, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

    «До 33 градусов максимальный прогрев возможен на этой неделе. 7 августа в Москве – 31-33 градуса, 6-го – 30-32, 5-го – 28-30», – заявила метеоролог ТАСС.

    Паршина добавила, что температурных рекордов текущая жара не побьет. Исторические максимумы для этих дней остаются непревзойденными.

    Так, 5 и 6 августа 2010 года воздух прогревался до 36,6 и 37,3 градуса соответственно, а абсолютный рекорд для 7 августа держится с 1920 года и составляет 36,8 градуса.

    В понедельник столичные спасатели предупредили горожан о сильной жаре до 32 градусов.

    В начале прошлого месяца метеорологи прогнозировали повышение температуры воздуха в столице до 30 градусов тепла.

    В июне специалисты Гидрометцентра ожидали в Московском регионе жару до 33 градусов.

    Комментарии (0)
    5 августа 2026, 11:57 • Новости дня
    Собянин: Число летящих на Москву беспилотников увеличилось кратно

    Tекст: Вера Басилая

    Количество запускаемых в сторону Москвы дронов за последние месяцы возросло в несколько раз, составив две трети от всех фиксируемых атак, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин отметил значительное увеличение числа атак БПЛА, которые запускаются в сторону Москвы, передает ТАСС.

    «В целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, две трети беспилотников летит в сторону Москвы», – подчеркнул мэр.

    Собянин заявил, что по поручению Владимира Путина столичные власти активно взаимодействуют с Министерством обороны и подразделениями противовоздушной обороны. Для обеспечения безопасности города налажено производство собственной линейки систем перехвата дронов.

    По словам мэра, Москва круглосуточно собирает данные с военных и гражданских радаров, камер видеонаблюдения и обращений жителей. Полученная информация обрабатывается при помощи современных цифровых технологий и оперативно передается другим регионам. Кроме того, Москва активно делится с субъектами страны опытом выстраивания защиты и поставляет им средства перехвата.

    Накануне в сторону Московского региона направлялись 184 вражеских беспилотника.

    Второго августа силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть летевших к столице аппаратов.

    В середине июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о налете около 300 дронов за одни сутки.

    Комментарии (0)
    5 августа 2026, 18:23 • Новости дня
    Собянин: Угоны автомобилей в Москве стали «экзотикой»

    Собянин рассказал, почему в Москве стало меньше угонов и квартирных краж

    Собянин: Угоны автомобилей в Москве стали «экзотикой»
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Мэр Москвы, лидер предвыборного списка партии «Единая Россия» Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову рассказал о причинах значительного снижения уровня преступности, в том числе автоугонов, в городе.

    В ходе интервью Кондрашов отметил, что, по данным МВД, количество угонов в Москве за последние десять лет снизилось на 97%, и спросил главу города: «Как? Каким образом?». «Это не на 97%, а на 97 процентных пунктов. Это в десятки раз меньше, чем было раньше. И не только это. Грабежи, квартирные кражи тоже уменьшились в десятки раз», – ответил мэр.

    «Конечно, это в основном заслуга правоохранительных органов, но с учетом масштаба нашего города справиться с этой задачей без новых технологий тоже было бы невозможно. Внедрение системы умного города, видеонаблюдения, искусственного интеллекта, аналитики, распознавания лиц и так далее привело к тому, что многие виды преступлений, такие как угон машин, они стали больше уже экзотикой», – отметил Собянин. Мэр добавил, что потенциальные преступники понимают: благодаря современным системам контроля вероятность раскрытия преступлений стала значительно выше.

    При этом, по его словам, структура преступности в Москве изменилась. Одной из главных проблем сегодня стали цифровые преступления, которые занимают значительную часть от общего числа правонарушений. «Сегодня другая напасть. Это цифровые преступления в большей степени. Вот они занимают сегодня практически половину от всех совершенных преступлений», – сообщил Собянин.

    Однако мэр отметил, что впервые за последнее время в этой сфере также появилась положительная динамика. «У нас за последний год впервые произошла сдвижка в обратную сторону. То есть преступления даже в этой сфере стали не расти, а несколько уменьшаться, что тоже неплохо», – сказал он.

    Собянин также рассказал о распространении московских технологий безопасности в другие регионы России. В частности, система «Сфера», которая обеспечивает видеонаблюдение на крупнейших транспортных объектах, уже работает в 60 субъектах страны. «За последний год с помощью этой системы было задержано более 30 тыс. преступников, находящихся в федеральном розыске», – заявил мэр.

    По словам Собянина, совместная работа Москвы и регионов необходима, поскольку преступники не ограничиваются границами одного города. «Невозможно оградить Москву, еще раз скажу. Москва очень интегрирована в общие задачи, в общие проблемы. Преступники, которые не пойманы в других регионах, они рано или поздно будут в Москве. И преступники, которые находятся в Москве, рано или поздно окажутся в других регионах», – пояснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы зафиксировала существенное сокращение количества автомобильных угонов в столице. Президент России Владимир Путин отметил роль систем с искусственным интеллектом в кардинальном уменьшении количества правонарушений. Глава МВД Владимир Колокольцев заявил о первом за последние годы снижении числа преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий.

    Комментарии (0)
    Главное
    Объявлена принудительная эвакуация детей в подконтрольном Киеву Краматорске
    МИД России исключил посредничество Германии в переговорах по Украине
    Минздрав решил расширить список жизненно важных лекарств
    Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру проверить «Яблоко» перед выборами
    Пост Дмитриева о гибели Европы из-за мигрантов собрал миллион просмотров в X
    В РЖД сообщили о четвертой попытке продать Рижский вокзал
    Российские синхронистки завоевали золото на чемпионате Европы