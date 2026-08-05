Стали известны подробности покушения на создателя «Упыря» Ткачука

Гендиректор «Уралдронзавода» Ткачук не успел сесть в заминированный автомобиль

Tекст: Вера Басилая

Глава компании «Уралдронзавод» Владимир Ткачук не находился в автомобиле в момент взрыва, передают РИА Новости. Водитель машины был в салоне один.

«Ткачук сесть в нее не успел», – сообщили в оперативных службах.

В настоящее время состояние генерального директора оценивается как стабильное. Угрозы для его жизни больше нет.

Гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук получил серьезные травмы при взрыве автомобиля.

Пострадавшего создателя дрона «Упырь» поместили в отделение реанимации.