Любинский заявил об игнорировании ФРГ заказчиков диверсий на «Северных потоках»

Tекст: Вера Басилая

По словам Любинского, прокуратура ФРГ в своей версии старательно избегает упоминаний о заказчиках или выгодоприобретателях терактов на «Северных потоках», передает РИА «Новости».

«При этом в своей версии германская прокуратура старательно обходит стороной любые упоминания о заказчиках или выгодоприобретателях этого теракта», – подчеркнул дипломат.

Ранее в ФРГ предъявили обвинение в военном преступлении украинцу Сергею Кузнецову, однако его защита оспаривает это решение.

Взрывы на «Северном потоке 1» и «Северном потоке 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция допустили вероятность целенаправленной диверсии, а Генпрокуратура России возбудила дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва неоднократно запрашивала данные о ходе расследования, но не получала ответа.

В 2023 году американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, заявив, что взрывчатку заложили водолазы ВМС США при содействии Норвегии под прикрытием учений Baltops. По его данным, решение принял Джо Байден, однако Пентагон отверг причастность Вашингтона к подрывам.

Ранее прокуратура ФРГ обвинила государственные органы Украины в организации диверсии на газопроводах.

Власти Германии намеренно утаили информацию о причастности официального Киева ради экстрадиции подозреваемого.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти действия подтверждением изначальных выводов Москвы о заказчиках теракта.