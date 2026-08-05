Часть Тбилиси осталась без воды после масштабного блэкаута

Tекст: Вера Басилая

Масштабный блэкаут в Грузии оставил жителей Тбилиси и Рустави без воды, передает РИА «Новости». Член национальной комиссии по регулированию энергетики Георгий Пангани пояснил, что сбой произошел во время проверки агрегатов на ИнгурГЭС.

«Из-за прекращения подачи электроэнергии по всей стране автоматически остановилась работа насосных станций Georgian Water and Power. В результате подача воды временно ограничена для части населения Тбилиси и Рустави», – говорится в официальном заявлении водораспределительной компании.

Сейчас технические бригады работают в чрезвычайном режиме. Водоснабжение будет восстанавливаться поэтапно по мере возобновления подачи электричества на насосные станции. Восстановление энергосистемы страны уже началось.

Внезапное отключение электроэнергии парализовало движение поездов по всей Грузии.

В конце июля причиной аналогичного сбоя стала авария на высоковольтной магистрали «Имерети».

После июльских инцидентов Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело о саботаже.