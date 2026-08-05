Организаторы подтвердили проведение «Интервидения» в Саудовской Аравии

Tекст: Валерия Городецкая

Точные сроки и город проведения пока остаются неизвестными, передает ТАСС.

«Как было объявлено в финале «Интервидения» в Москве, следующей страной проведения и организатором становится Королевство Саудовская Аравия. Фонд «Традиции искусства» и представители организатора продолжают работу по подготовке следующего конкурса, обсуждаются время и место проведения, а также другие операционные вопросы подготовки», – заявили организаторы.

Ранее в МИД России подтвердил планы по организации международного мероприятия на Ближнем Востоке. Спецпредставитель президента Михаил Швыдкой сообщил об отсутствии причин для отмены музыкального конкурса.

В прошлом году Саудовская Аравия официально заявила о готовности принять у себя «Интервидение».