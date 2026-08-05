Минэнерго объяснило временное разрешение на продажу бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4

Tекст: Вера Басилая

В Минэнерго сообщили, что решение о допуске на рынок бензина низких экологических классов носит временный антикризисный характер, передает ТАСС. Эта мера позволит направить дополнительные объемы автомобильного топлива на внутренний рынок и сократить риски перебоев с поставками.

«Принятое решение носит временный характер. Оно направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом и предотвращение возможного дефицита в условиях изменения логистических цепочек, технологических ограничений и необходимости сохранения бесперебойной работы топливного рынка», – отметили в Минэнерго.

В ведомстве подчеркнули, что долгосрочная государственная политика в области экологических требований к топливу пересматриваться не будет. Принятые меры направлены исключительно на поддержание устойчивости топливообеспечения.

Правительство изучало проект постановления о возвращении на рынок бензина низких экологических классов. Вице-премьер Александр Новак назвал разрешение на выпуск топлива стандарта «Евро-3» временной мерой.

Власти продлили запрет на экспорт бензина из России до конца текущего года.