МИД пообещал жесткий ответ Австрии из-за высылки российских дипломатов

Tекст: Ольга Иванова

Россия не оставит без ответа решение Австрии об объявлении российских дипломатов персонами нон грата, передает РИА «Новости». Заместитель главы внешнеполитического ведомства Дмитрий Любинский отметил, что на подобные шаги других государств всегда следует соответствующая реакция.

«Австрия, безусловно, получит, как говорится, по заслугам», – подчеркнул дипломат в интервью агентству. По его словам, ответные меры Москвы будут адресными и болезненными для оппонентов, при этом они необязательно окажутся симметричными или публичными.

В мае австрийский МИД принял решение выслать сотрудников посольства России и постоянного представительства при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Тогда дипломатов объявили персонами нон грата, что вызвало резкое осуждение со стороны российских властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российская дипмиссия в Вене категорически осудила высылку своих сотрудников.

Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала принять жесткие ответные меры против Австрии.

Месяцем позже постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал критической проблему с выдачей австрийских виз.