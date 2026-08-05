В Британии оштрафовали пугающего людей с крыши больницы мужчину

Британец в «костюме смерти» пугал людей с крыши больницы

Tекст: Денис Тельманов

Двадцатишестилетний Леон Гиллеспи надел черное одеяние, символизирующее смерть, и пугал посетителей больницы с крыши, за что получил штраф, передает РИА «Новости». Находясь на здании, правонарушитель издавал громкие звуки.

«Он оделся в костюм в стиле «мрачного жнеца»… и забрался на крышу, откуда смотрел на сотрудников и посетителей», – говорится в материале.

Позже сам британец назвал свой наряд «костюмом ворона», однако причины столь странного поведения объяснять не стал. В результате суд оштрафовал его на 200 фунтов стерлингов.

Кроме того, выяснилось, что ранее молодой человек украл из магазина еду, напитки, а также кошачий корм и наполнитель для туалета на сумму от 30 до 40 фунтов.

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