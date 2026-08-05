Отключение электроэнергии парализовало движение поездов в Грузии

«Единая Россия» будет первой в федеральном бюллетене на выборах в Госдуму

Tекст: Вера Басилая

«Единая Россия» будет стоять первым номером в избирательном бюллетене по федеральному округу на предстоящих выборах депутатов Госдумы согласно жеребьевке, которая проходит в ЦИК. Жребий для политического объединения вытянул сенатор Александр Карелин, передает ТАСС.

Герой России достал из лототрона шар с номером один во время официальной процедуры в Центральной избирательной комиссии.

Всего в распределении позиций принимают участие 11 политических сил. Среди них представлены КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия» и другие официально зарегистрированные объединения.

Голосование за кандидатов в Госдуму состоится в начале осени. Выборы пройдут в течение трех дней, с 18 по 20 сентября.