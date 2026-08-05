Tекст: Ольга Иванова

Современная политика Берлина полностью исключает его участие в урегулировании украинского кризиса, передает РИА «Новости». Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Дмитрий Любинский подчеркнул, что страна выбрала путь наращивания военной мощи.

«Милитаристская Германия не может и близко претендовать на какую-либо посредническую роль (по Украине - ред.), одновременно пытаясь диктовать свои условия», – заявил дипломат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая заместитель главы МИД Дмитрий Любинский отметил полное прекращение межгосударственных контактов между Россией и ФРГ.

Депутаты Государственной думы заявили о возвращении Берлина на путь реваншизма и милитаризации.

Посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил об ускоренной подготовке немецких властей к военному противостоянию с Москвой.