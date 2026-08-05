В РЖД сообщили о четвертой попытке продать Рижский вокзал

В РЖД решили в четвертый раз выставить Рижский вокзал на торги

Tекст: Денис Тельманов

Московский Рижский вокзал планируется выставить на торги в четвертый раз, передает ТАСС. В компании пояснили, что продажа крупных объектов инфраструктуры часто требует значительного времени.

«Рижский вокзал будет еще раз выставлен на торги. Для активов такого масштаба длительный цикл продажи – нормальная рыночная практика. Круг покупателей объективно узок, решение о приобретении принимается не быстро», – заявили в холдинге.

Представители железнодорожной монополии добавили, что сейчас рынок внимательно изучает выставленный на продажу объект. В компании подчеркнули наличие заинтересованности со стороны потенциальных покупателей и получение соответствующих сигналов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, третий аукцион по реализации исторического здания признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Повторная процедура продажи объекта в июне также не состоялась по причине нулевого интереса покупателей.

Правительство России согласовало реализацию Рижского вокзала через открытые торги в феврале.