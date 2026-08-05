  • Новость часаЛантратова: Судьба 302 жителей Курской области остается неизвестной
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ударами по складам в Киеве Россия вызывает ресурсный голод ВСУ
    Клинцевич: Путин содержательно перестроил ключевые контуры управления армией
    В аэропорту Лейпцига сотрудник наземной службы руками поймал БПЛА со взрывчаткой
    Лайма Вайкуле заявила о готовности воевать с россиянами
    Путин прокомментировал первое место «Единой России» в избирательном бюллетене
    Памфилова назвала число участников спецоперации на выборах в Госдуму
    Памфилова: На выборах в Госдуму приняты беспрецедентные меры безопасности
    Эксперты: Путин усилил руководство Минобороны боевыми генералами
    Машков назвал Путину сроки представления новой стратегии развития театра России
    5 августа 2026, 19:04 • Новости дня

    Памфилова сообщила Путину о резком омоложении кандидатов на выборы в Госдуму

    Tекст: Ольга Иванова

    На предстоящих парламентских выборах зафиксирован значительный приток молодых политиков, а около трети претендентов на мандаты составили женщины, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова президенту России Владимиру Путину.

    Центральная избирательная комиссия утвердила списки 11 политических партий по федеральному округу. Всего для участия в избирательной кампании зарегистрировали 3103 человека. Председатель ведомства Элла Памфилова лично представила эти данные главе государства Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.

    Во время рабочей встречи руководитель ведомства подчеркнула существенное изменение демографического состава претендентов. «Молодежь – 21%, это кандидаты до 35 лет», – сообщила она. Основную массу составили граждане в возрасте от 35 до 65 лет, чья доля достигла 70%.

    На политиков старше 65 лет пришлось лишь девять % от общего числа. Памфилова резюмировала, что нынешний партийный корпус значительно омолодился по сравнению с прошлыми электоральными циклами. Кроме того, около трети всех потенциальных депутатов составили женщины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил первый номер «Единой России» в избирательном бюллетене привычкой Александра Карелина побеждать. В прошлом месяце Центризбирком утвердил федеральный список кандидатов от данной партии для участия в выборах.

    В прошлом году глава ЦИК Элла Памфилова отметила активное вовлечение молодых людей в электоральную систему.

    5 августа 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин назначил новых командующих группировками войск в зоне СВО
    Путин назначил новых командующих группировками войск в зоне СВО
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве Министерства обороны и среди командующих группировками войск в зоне СВО, сообщили в Кремле.

    Путин встретился с военным руководством в среду. На совещании были озвучены решения о ротации кадров. Бывший командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук теперь отвечает за службы тыла, сообщается на сайте Кремля.

    «Я хочу вас, товарищи офицеры, поблагодарить за вашу боевую работу на прежних местах, выразить уверенность в том, что ваш боевой опыт, личные и деловые качества, организаторские способности помогут вам в решении новых задач», – сказал президент. Он также попросил командиров передать слова признательности бойцам на передовой.

    Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла.

    Новый командующий службами тыла Минобороны России Герой России и бывший командующий 36-й общевойсковой армией генерал-полковник Валерий Солодчук окончил Ленинградское суворовское и Рязанское воздушно-десантное училища. Президент Владимир Путин назвал его «одним из наиболее талантливых командиров».

    Путин предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву стать командующим группировкой «Центр».

    Герой России Андрей Иванаев ранее командовал 20-й гвардейской общевойсковой армией и войсками Восточного военного округа. Он имеет большой боевой опыт, включая службу на Кавказе и участие в военной операции в Сирии. Военные эксперты отмечают, что под его руководством группировка войск «Восток» стала лучшей в организации боевых действий.

    Российский лидер принял решение о назначении Петра Болгарева временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток».

    Ранее он командовал 150-й мотострелковой дивизией и 5-й гвардейской общевойсковой армией, а также получил ранение в ходе спецоперации.

    Командующим войсками беспилотных систем ВС РФ назначен генерал-полковник Денис Лямин. Бывший начальник штаба Центрального военного округа за 16 лет прошел путь от командира взвода до генерала. Он имеет опыт командования военной базой в Таджикистане и армейским корпусом в Крыму, а также награжден орденами за мужество и профессионализм.

    Комментарии (10)
    5 августа 2026, 18:42 • Новости дня
    Путин прокомментировал первое место «Единой России» в избирательном бюллетене

    Путин объяснил первый номер «ЕР» в бюллетене привычкой Карелина побеждать

    Путин прокомментировал первое место «Единой России» в избирательном бюллетене
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой объяснил первый номер «Единой России» в избирательном бюллетене давней привычкой олимпийского чемпиона Александра Карелина всегда быть первым.

    Руководитель ЦИК рассказала главе государства об итогах прошедшей в этот день жеребьевки, передает ТАСС.

    Памфилова сообщила, что шар с первым номером достался представителю партии «Единая Россия». Выигрышную цифру вытащил сенатор и олимпийский чемпион Александр Карелин.

    Путин отреагировал на эту новость с улыбкой. «Он привык быть первым», – отметил президент.

    Напомним, сенатор Александр Карелин вытянул для партии «Единая Россия» первый номер в избирательном бюллетене. В прошлом месяце Центральная избирательная комиссия утвердила федеральный список кандидатов от этого политического объединения.

    Ранее сам олимпийский чемпион отметил важность включения участников спецоперации в партийные ряды.

    Комментарии (25)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (0)
    5 августа 2026, 19:33 • Новости дня
    Клинцевич: Путин содержательно перестроил ключевые контуры управления армией
    Клинцевич: Путин содержательно перестроил ключевые контуры управления армией
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Новые назначения в руководстве российской армии означают перестройку ключевых направлений управления – тыла, беспилотных систем и командования группировками войск, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, на руководящие должности приходят генералы с реальным боевым опытом, которые хорошо понимают потребности действующей армии.

    «Это не рядовая ротация генералов по выслуге лет или иным формальным основаниям. Речь идет о содержательной перестройке сразу трех ключевых контуров: тыла, беспилотных систем и управления группировками войск», – считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

    В первую очередь эксперт обратил внимание на назначение генерал-полковника Валерия Солодчука заместителем министра обороны – руководителем объединенного тыла. По его оценке, это решение направлено на консолидацию всех служб, обеспечивающих российскую группировку.

    «Принципиально важно, что на эту должность пришел боевой генерал, знающий реальные потребности армии. Это командир с практическим опытом. Убежден, что теперь многие процессы будут оптимизированы, а ответственность за них станет более четкой», – отметил Клинцевич. Именно наличие опыта непосредственного командования войсками, считает эксперт, должно изменить подход к обеспечению армии.

    «Боевые командиры иначе воспринимают время. Они понимают, что армия должна получать необходимое тогда, когда это требуется, а не по принципу «снаряды привезут не сегодня, а завтра». Это позволяет сократить разрыв между запросами фронта и решениями центрального аппарата. Система начинает работать в другой парадигме», – пояснил собеседник.

    Еще одним важнейшим кадровым решением Клинцевич назвал назначение генерал-полковника Дениса Лямина командующим Войсками беспилотных систем.

    «Сегодня фронт – это дроновая война. Поэтому появление полноценного командующего этим направлением имеет принципиальное значение. Лямина хорошо знают и президент, и министр обороны, а за его плечами – большой опыт применения беспилотных систем в боевых условиях», – сказал эксперт.

    В частности, речь идет о создании аналитических групп по огневому поражению и выстраивании эффективного применения беспилотников на различных направлениях. «Теперь в одних руках будет сосредоточена вся вертикаль – использование дронов в разных средах, их унификация, подготовка специалистов, снабжение и обобщение опыта. Причем этим будет заниматься человек, который сам прошел через практическое применение таких решений на передовой», – отметил Клинцевич.

    По его мнению, одним из главных результатов нового подхода станет распространение наиболее успешных фронтовых практик на всю армию.

    «Самые передовые наработки, тактика и технические решения рождаются на поле боя. Теперь люди, которые создавали и применяли их непосредственно в зоне боевых действий, смогут структурно передавать этот опыт другим подразделениям – в том числе тем, которые находятся на других стратегических направлениях», – добавил эксперт.

    Отдельно Клинцевич остановился на перестановках в руководстве группировок войск. Назначения Андрея Иванаева командующим группировкой «Центр» и Петра Болгарева исполняющим обязанности командующего группировкой «Восток» он назвал последовательными.

    «Это максимально выверенные решения. Речь идет о людях, которые уже возглавляли штабы этих объединений и хорошо знают обстановку. Они способны сохранить тот наступательный темп, который был набран группировками», – считает собеседник.

    При этом кадровые решения имеют значение не только с точки зрения управления, но и с точки зрения внутренней связи армии, отметил эксперт.

    «Сегодня генерал, офицер и солдат, прошедшие через фронт, находятся в одной системе координат. Они понимают друг друга, потому что имеют общий опыт. Когда фронтовой товарищ приходит в генеральский кабинет, для бойцов это становится сигналом: их чаяния будут воспринимать боевые товарищи, которые буквально вышли из окопов и сохранили ментальную, эмоциональную связь с фронтом. Они сделают все, чтобы наши парни победили», – пояснил Клинцевич.

    В целом, считает эксперт, новые назначения отражают принцип отбора командиров по конкретным результатам, продемонстрированным в зоне СВО.

    «Для президента такие решения – это не просто работа с бумагами по чьей-то рекомендации. Это командиры, которые лично докладывали о ситуации, доказали свою эффективность на поле боя и получили доверие благодаря реальным результатам. Убежден, это будущие маршалы победы», – заключил Андрей Клинцевич.

    В среду президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством Минобороны объявлил о масштабных перестановках среди высшего командного состава. Командующий группировкой «Центр» Герой России и бывший командующий 36-й общевойсковой армией генерал-полковник Валерий Солодчук стал главой службы тыла. Руководителем войск беспилотных систем ВС России назначен начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин.

    Генерал-лейтенант Петр Болгарев будет исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток». Генерал-полковнику и Герою России Андрею Иванаеву президент предложил стать командующим группировкой «Центр».

    В Минобороны также произошло перераспределение полномочий между заместителями министра. Генерал-полковник Александр Санчик, ранее курировавший материально-техническое обеспечение, начнет отвечать за заказы вооружения, военную и специальную технику и техническое обеспечение войск.

    Замминистра Алексей Криворучко, который до этого занимался военно-техническим обеспечением, получил новые задачи и займется развитием перспективных видов вооружения и специальной техники.

    Комментарии (5)
    5 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    Эксперты: Путин усилил руководство Минобороны боевыми генералами

    Эксперты раскрыли логику кадровых перестановок в руководстве российской армии

    Эксперты: Путин усилил руководство Минобороны боевыми генералами
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Президент усиливает руководство Минобороны боевыми офицерами, которым доверяют ключевые направления, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. По их словам, новые назначения призваны повысить эффективность высшего военного руководства и обеспечить решение текущих задач специальной военной операции. В среду Владимир Путин объявил о кадровых изменениях в руководстве группировок российских войск.

    «Таких крупных кадровых перестановок и структурной централизации в Вооруженных силах не происходило давно. Принципиально важно, что на ключевые должности назначены не просто боевые генералы, а командиры, которые лично отличились в ходе наступательных и оборонительных операций», – сказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

    По его словам, кадровые решения напрямую связаны с задачами, которые сегодня стоят перед российской армией. «Прежде всего речь идет о завершении освобождения Донбасса. Именно поэтому группировку «Центр» усиливает опытный боевой генерал, успешно проявивший себя во главе группировки «Восток», а его место занимает начальник штаба этого же объединения – человек, который досконально знает обстановку и способен обеспечить преемственность управления», – пояснил эксперт.

    Отдельно Леонков остановился на создании Войск беспилотных систем и назначении их командующим генерал-полковника Дениса Лямина. «Это решение не случайно. Когда Лямин командовал подразделениями 58-й армии на Запорожском и Херсонском направлениях, где ввиду наличия Днепра значительная часть боевых действий велась с использованием беспилотников, ему удалось выстроить эту работу настолько эффективно, что противнику стало крайне сложно действовать на данных участках, а российские дроны наносили ему серьезный урон. Эти и другие заслуги стали основанием для его назначения во главе нового рода войск», – считает собеседник.

    По словам Леонкова, развитие беспилотного направления уже стало одним из ключевых приоритетов по поручению президента Владимира Путина. «Все знают об успешной работе центра «Рубикон», который регулярно демонстрирует высокую эффективность в уничтожении техники и живой силы противника, а также в борьбе с беспилотниками и безэкипажными катерами», – напомнил эксперт.

    «Поэтому назначение Лямина говорит о стремлении придать развитию этого рода войск законченный организационный вид. Речь идет уже не о наборе отдельных решений, а о создании полноценной системы. Дроны окончательно стали одним из важнейших элементов современного общевойскового боя, поэтому ответственность на новом командующем лежит колоссальная», – подчеркнул он.

    Аналогичной логикой, считает Леонков, объясняется и назначение генерал-полковника Валерия Солодчука руководителем службы тыла.

    «Он известен тем, что участвовал в освобождении Курской области, а еще ранее отличился в ходе наступления под Киевом в феврале 2022 года. Пройдя этот боевой путь, Солодчук на собственном опыте убедился, насколько важно, чтобы тыловое, инженерное и строительное обеспечение работало как единый бесперебойный механизм. По сути, речь идет о модернизации всей системы тыла Вооруженных сил, чтобы она была готова к выполнению любых задач, поставленных Генеральным штабом и Верховным главнокомандующим», – отметил эксперт.

    По оценке Леонкова, все кадровые решения объединяет единый принцип. «Сегодня назначения получают не просто заслуженные генералы, а командиры, доказавшие свою результативность в реальных боевых условиях. Причем речь идет не только о достигнутых успехах, но и об умении выполнять задачи с минимальными потерями личного состава. Два Героя России среди новых назначенцев – прямое тому подтверждение», – пояснил он.

    «Фактически мы наблюдаем одно из важнейших последствий специальной военной операции – формирование нового поколения российских военачальников. Многие из них сделали стремительную карьеру именно благодаря успешным действиям в зоне СВО. Их опыт уже передается в военных учебных заведениях и при подготовке контрактников, а теперь определяет развитие ключевых направлений Вооруженных сил. Это новый этап развития армии, когда важнейшие должности занимают генералы, доказавшие свое мастерство, организаторские способности и умение принимать решения непосредственно на поле боя», – добавил Леонков.

    Военный корреспондент Федор Громов также считает, что главным критерием новых назначений стал полученный в условиях современных вооруженных конфликтов боевой опыт командующих. «Эти генералы сами руководили войсками на линии боевого соприкосновения и не потеряли связь с «землей». Они прекрасно понимают, что именно необходимо действующей армии в конкретный момент. На ключевые должности назначаются командиры, которые знают реальные потребности войск», – пояснил он.

    Среди кадровых решений Громов отдельно отметил назначение Валерия Солодчука. «За его плечами успешная операция по освобождению Курской области в 2025 году, а также взятие под контроль Покровско-Мирноградской агломерации», – напомнил собеседник.

    «Остальные кадровые решения носят несколько иной характер. Произошла ротация: Андрей Иванаев переходит с группировки «Восток» в группировку «Центр». Требовался военачальник не ниже классом, и, учитывая успехи, которых эти командиры добились за последний год, достойная замена нашлась практически сразу», – считает военкор.

    Что касается группировки «Восток», то генерал-лейтенант Петр Болгарев пока исполняет обязанности командующего. «По всей видимости, окончательное кадровое решение здесь еще впереди – все-таки должности начальника штаба и командующего имеют разную специфику», – отметил он.

    Отдельно Громов обратил внимание и на назначение Дениса Лямина командующим Войсками беспилотных систем. «Это достаточно интересное решение. Лямин – один из самых молодых российских генералов, и есть мнение, что выбор во многом связан именно с этим: руководитель нового рода войск должен быть максимально открыт к внедрению современных технологий», – сказал эксперт.

    Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко также считает, что кадровые решения напрямую связаны с новым этапом специальной военной операции и должны повысить эффективность высшего военного управления.

    «Сегодня мы наблюдаем коренной поворот в методах и способах ведения боевых действий. Это видно по интенсификации российских ударов по объектам критической инфраструктуры, включая морскую логистику противника. Задача состоит в том, чтобы максимально эффективно поражать ключевые объекты инфраструктуры противника. Время для этого настало, кадровые решения приняты, и мы рассчитываем на максимально результативные действия», – подчеркнул он.

    В среду президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Минобороны. На ней было объявлено о масштабных перестановках среди высшего командного состава. Командующий группировкой «Центр» Герой России и бывший командующий 36-й общевойсковой армией генерал-полковник Валерий Солодчук был назначен главой службы тыла. Руководителем войск беспилотных систем ВС России станет начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин.

    Генерал-лейтенант Петр Болгарев стал исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток». Генерал-полковнику и Герою России Андрею Иванаеву президент предложил стать командующим группировкой «Центр».

    В Минобороны также произошло перераспределение полномочий между заместителями министра. Генерал-полковник Александр Санчик, ранее курировавший материально-техническое обеспечение, теперь будет отвечать за заказы вооружения, военной и специальной техники и техническое обеспечение войск.

    Замминистра Алексей Криворучко, который до этого занимался военно-техническим обеспечением, получил новые задачи. По решению главы военного ведомства он станет курировать вопросы развития перспективного вооружения и специальной техники.

    Комментарии (8)
    5 августа 2026, 13:03 • Новости дня
    Путин: Глава штаба «Центра» Лямин возглавит войска беспилотных систем
    Путин: Глава штаба «Центра» Лямин возглавит войска беспилотных систем
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководителем войск беспилотных систем ВС России станет начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин, сообщил президент Владимир Путин.

    «Всем хорошо известно, что принято решение о создании нового рода войск – войск беспилотных систем. И стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе», – отметил президент на встрече с руководством Минобороны.

    Он отметил, что одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере считается Денис Игоревич Лямин, который до этого момента был начальником штаба группировки войск «Центр», передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что Лямину предстоит довести до завершения формирование войск беспилотных систем.

    «Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считают и министр, и начальник Генерального штаба, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирование этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в недалеком будущем», – добавил глава государства.

    В среду Путин отмечал, что структура Минобороны совершенствуется с ходом спецоперации.

    Напомним, в Вооруженных силах России сформировали войска беспилотных систем. Путин поручал максимально быстро развернуть этот отдельный род войск.

    Министр обороны Андрей Белоусов отмечал высокую результативность новых подразделений.

    Комментарии (0)
    5 августа 2026, 17:17 • Новости дня
    Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру проверить «Яблоко» перед выборами в Госдуму

    Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру дать перед парламентскими выборами правовую оценку деятельности партии «Яблоко» и ее руководству, выступающему против проведения Специальной военной операции.

    «Призываю Минюст, Генпрокуратуру внимательно присмотреться к партии «Яблоко» и ее лидерам и дать правовую оценку их действиям. Не допустить, чтобы эта партия использовала предвыборную агитацию в антироссийских целях», – написал Миронов в своем Telegram-канале.

    Миронов пояснил, что «в Госдуму идет партия, которая открыто выступает против СВО, обещает заключить позорный для страны мир, поддерживает иноагентов». Он также отметил, что это происходит «на пятый год войны, когда наши ребята и мирные граждане гибнут от рук преступного киевского режима!».

    В среду Центризбирком России провел жеребьевку, определив порядок партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы. Первой в бюллетене будет «Единая Россия», второй – «Яблоко», далее следуют ЛДПР, Партия прямой демократии, «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди». Выборы в Госдуму пройдут в течение трех дней, с 18 по 20 сентября.

    Комментарии (8)
    5 августа 2026, 19:48 • Новости дня
    Машков назвал Путину сроки представления новой стратегии развития театра России
    Машков назвал Путину сроки представления новой стратегии развития театра России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Владимир Машков сообщил президенту России Владимиру Путину о планах представить новую концепцию развития театрального искусства до 2035 года осенью на Санкт-Петербургском форуме объединенных культур.

    Машков рассказал о планах представить концепцию развития театрального искусства до 2035 года, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало в среду во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

    По словам народного артиста, разработка этого документа является важнейшим направлением работы. В рамках подготовки уже состоялись театральные форумы во всех федеральных округах страны.

    «Мы должны развивать и сохранять великую нашу многонациональную культуру. И мы на Петербургском форуме объединенных культур представим эту концепцию», – подчеркнул Машков. Он также выразил надежду, что стратегия станет основанием для дальнейших действий в сфере культуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в московском парке «Зарядье» стартовала масштабная «Театральная неделя». В течение года по всей России проходили специальные форумы для разработки концепции развития театрального искусства.

    Десять тематических мероприятий состоялись во всех федеральных округах страны.

    Комментарии (0)
    5 августа 2026, 18:54 • Новости дня
    Путин: Желающие проходить через выборы делают это, несмотря на угрозы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что угрозы безопасности не являются препятствием для проведения выборов, если власти и общество заинтересованы в прохождении демократических процедур. Об этом глава государства сказал на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

    Путин обратил внимание, что угрозы не могут помешать проведению выборов, передает ТАСС.

    «Те, кто хочет проходить через демократические процедуры формирования власти, делают это, несмотря ни на какие угрозы. Те, кто не хочет, всегда найдут предлоги для того, чтобы этого не делать», – отметил глава государства.

    Зато убивают наших детей. Вот это они могут», – сказала Памфилова, добавив, что у нее «сжимаются кулаки» от подобных действий.

    Ранее Памфилова сообщила главе государства, что российская избирательная система готова к проведению сентябрьского голосования, несмотря на существующие угрозы безопасности и атаки. В ходе встречи президента с главой ЦИК также обсуждалась подготовка к предстоящим выборам и обеспечение их проведения в соответствии с установленными процедурами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пообещал оградить осенний избирательный процесс от любых провокаций. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о необходимости обеспечения максимальной защиты мирных граждан на выборах.

    Глава государства назвал предстоящее сентябрьское голосование важнейшим внутриполитическим событием страны.

    Комментарии (0)
    5 августа 2026, 13:14 • Новости дня
    Путин предложил генералу Иванаеву возглавить группировку «Центр»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву стать командующим группировкой «Центр».

    Глава государства провел встречу с руководством Вооруженных сил. В ходе мероприятия обсуждались кадровые перестановки и текущая ситуация на фронте, передает РИА «Новости».

    «Группировка «Центр» – одно из ведущих у нас подразделений, решает наиболее важные, ответственные задачи по освобождению Донецкой народной республики, и вопрос о том, кто возглавит группировку, кто будет ей командовать – не простой вопрос. И прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок», – заявил президент.

    Верховный главнокомандующий выразил абсолютную уверенность в способности генерала успешно справиться с поставленными задачами.

    Кроме того, российский лидер попросил присутствующих военачальников доложить об обстановке на линии боевого соприкосновения. Руководство Министерства обороны и начальники штабов представили детальные оценки ситуации в зонах своей ответственности.

    «Хотел бы услышать ваши оценки того, что происходит сейчас на линии боевого соприкосновения и от министра обороны в целом, от начальника Генерального штаба, и в зоне ответственности тех группировок, которыми вы командовали до сих пор», – сказал глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин сообщил, что руководителем войск беспилотных систем ВС России станет начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин.

    В июле группировка «Центр» освободила населенный пункт Василевка в Донецкой народной республике.

    В конце того же месяца российские подразделения заняли село Красный Кут.

    Комментарии (0)
    5 августа 2026, 13:10 • Новости дня
    Путин назначил Болгарева и. о. командующего группировкой войск «Восток»

    Путин заявил о назначении Болгарева и. о. командующего группировкой «Восток»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин принял решение о назначении Петра Болгарева на должность временно исполняющего обязанности командующего группировкой войск «Восток».

    Президент Владимир Путин назначил Петра Болгарева исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток». Решение было озвучено во время встречи главы государства с руководством Министерства обороны, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировкой «Восток» назначается начальник штаба этой группировки Болгарев Петр Николаевич», – заявил российский лидер в ходе совещания.

    Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла.

    Комментарии (0)
    5 августа 2026, 17:04 • Новости дня
    Путин назвал безопасность главным вопросом для Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевым приоритетом для Белгородской области в настоящий момент является обеспечение безопасности граждан, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора региона Александром Шуваевым.

    При этом нельзя оставлять без внимания социальную сферу, подчеркнул Путин, передает ТАСС. «Я понимаю, что самый главный вопрос сейчас – вопрос обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, но и вопросы социального характера, экономического развития мы их тоже забывать не должны», – сказал глава государства.

    В июне Шуваев назвал обеспечение безопасности региона главной задачей. В середине июля врио губернатора обсудил вопросы защиты населения с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко.

    В тот же день глава области анонсировал расширение социальной поддержки жителей приграничного Шебекино.

    Комментарии (0)
    5 августа 2026, 12:51 • Новости дня
    Путин: Минобороны совершенствуют с учетом опыта спецоперации
    Путин: Минобороны совершенствуют с учетом опыта спецоперации
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Структура Министерства обороны улучшается, исходя из опыта специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством ведомства и его главой Андреем Белоусовым.

    «Продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Отмечается, что во встрече с главой государства также участвовал министр обороны Андрей Белоусов.

    До этого президент встречался с министром 26 июля, в День ВМФ. Тогда обсуждались финансовые, организационные и международные вопросы.

    В июне Путин объяснял назначение Белоусова главой Минобороны его опытом работы в высокотехнологичных отраслях.

    В июле Министерство обороны создало специальные аналитические группы в подразделениях беспилотных систем.

    Глава государства также отмечал позитивные изменения в материальном обеспечении войск.

    Комментарии (0)
    5 августа 2026, 12:57 • Новости дня
    Путин назначил командующего войсками «Центра» Солодчука главой службы тыла
    Путин назначил командующего войсками «Центра» Солодчука главой службы тыла
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла.

    Соответствующее заявление российский лидер сделал во время встречи с руководством Министерства обороны, передает РИА «Новости».

    «По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая работа. На должность по этому направлению, мной принято такое решение, назначен Солодчук Валерий Николаевич», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук отчитался перед президентом России о взятии южной части города Димитрова.

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил главе государства об освобождении Красноармейска.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов посетил пункт управления войск в Курской области.

    Комментарии (0)
    5 августа 2026, 14:40 • Новости дня
    Путин назначил Солодчука заместителем министра обороны

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назначил генерал-полковника Валерия Солодчука новым заместителем министра обороны.

    Путин своим указом назначил «генерал-полковника Солодчука Валерия Николаевича – заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», указывается в сообщении на сайте Кремля.

    Ранее российский лидер называл военачальника одним из наиболее талантливых командиров.

    Валерий Солодчук является Героем России, это звание он получил в 2025 году. Выпускник Ленинградского суворовского и Рязанского воздушно-десантного командного училищ, с января 2020 по май 2022 года он командовал 36-й общевойсковой армией, а в 2025 году был произведен в генерал-полковники.

    Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в руководстве Министерства обороны.

    Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла.

    Путин сообщил о решении сосредоточить управление всеми службами тыла в одних руках.

    Комментарии (0)
    5 августа 2026, 13:01 • Новости дня
    Путин: Службы тыла Минобороны сосредоточат в одних руках

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сообщил о предложении Министерства обороны сосредоточить управление всеми службами тыла в одних руках.

    Президент России Владимир Путин сообщил о предложении Министерства обороны сосредоточить управление всеми службами тыла в одних руках, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа», – заявил Путин.

    Путин отметил важность деятельности тыловых подразделений, назвав их работу в текущих условиях полноценной боевой задачей. Реорганизация призвана повысить эффективность обеспечения Вооруженных сил.

    Министр обороны Андрей Белоусов отметил ключевую роль тыловой службы в обеспечении армии.

    В июне Владимир Путин сообщил о грядущем обсуждении солдатских просьб с генералитетом.


    Комментарии (0)
    Главное
    Объявлена принудительная эвакуация детей в подконтрольном Киеву Краматорске
    МИД России исключил посредничество Германии в переговорах по Украине
    Минздрав решил расширить список жизненно важных лекарств
    Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру проверить «Яблоко» перед выборами в Госдуму
    Пост Дмитриева о гибели Европы из-за мигрантов собрал миллион просмотров в X
    В РЖД сообщили о четвертой попытке продать Рижский вокзал
    Российские синхронистки завоевали золото на чемпионате Европы