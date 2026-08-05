Иран и Оман согласовали новый маршрут через Ормузский пролив

Tекст: Ольга Иванова

Представитель иранского дипломатического ведомства Эсмаил Багаи подтвердил достижение договоренностей по координатам прохода судов, передает ТАСС. В ближайшее время ожидается публикация официального совместного заявления двух государств.

«Географические параметры маршрута, рассматриваемого сторонами, согласованы, и, если некоторые третьи стороны не будут чинить препятствий в этом вопросе, совместное заявление двух стран, содержащее основные согласованные положения и ключевые моменты, также находится на стадии окончательного рассмотрения и подготовки», – приводятся слова дипломата.

При этом иранское государственное телевидение подчеркивает, что достигнутое соглашение не означает немедленного запуска движения по новому коридору. Окончательное решение об открытии Ормузского пролива напрямую связано с последующими действиями американской администрации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты, Иран и Оман подготовили временное соглашение о возобновлении работы Ормузского пролива. Тегеран и Маскат планируют разделить маршруты движения торговых судов.

При этом иранский МИД опроверг информацию о прямых переговорах с Вашингтоном.