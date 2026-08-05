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    5 августа 2026, 19:30 • Новости дня

    Иран и Оман согласовали новый маршрут через Ормузский пролив

    Tекст: Ольга Иванова

    Иран и Оман определили географические параметры альтернативного морского пути, однако сроки его полноценного открытия будут зависеть от дальнейших политических шагов Соединенных Штатов.

    Представитель иранского дипломатического ведомства Эсмаил Багаи подтвердил достижение договоренностей по координатам прохода судов, передает ТАСС. В ближайшее время ожидается публикация официального совместного заявления двух государств.

    «Географические параметры маршрута, рассматриваемого сторонами, согласованы, и, если некоторые третьи стороны не будут чинить препятствий в этом вопросе, совместное заявление двух стран, содержащее основные согласованные положения и ключевые моменты, также находится на стадии окончательного рассмотрения и подготовки», – приводятся слова дипломата.

    При этом иранское государственное телевидение подчеркивает, что достигнутое соглашение не означает немедленного запуска движения по новому коридору. Окончательное решение об открытии Ормузского пролива напрямую связано с последующими действиями американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты, Иран и Оман подготовили временное соглашение о возобновлении работы Ормузского пролива. Тегеран и Маскат планируют разделить маршруты движения торговых судов.

    При этом иранский МИД опроверг информацию о прямых переговорах с Вашингтоном.

    3 августа 2026, 22:41 • Новости дня
    Иран планировал атаковать три объекта на Украине из-за удара по судну
    Иран планировал атаковать три объекта на Украине из-за удара по судну
    @ FAZRY ISMAIL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Иран собирался нанести ответные удары по трем целям на украинской территории из-за атаки на судно в Каспийском море, однако отказался от планов после извинений Киева, сообщил советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.

    По словам Резаи, власти Ирана отказались от военного ответа после того, как Киев принес официальные извинения за удары по судну в Каспийском море, передает РБК.

    «Мы были готовы атаковать три цели на Украине, но отменили атаку после того, как страна принесла извинения», – заявил политик.

    При этом Резаи подчеркнул, что Украина должна понести ответственность за свои действия.

    Ранее Тегеран планировал нанести ответный удар по украинскому порту из-за гибели своего моряка.

    Иранское руководство потребовало от Киева безоговорочного признания вины за нападение на коммерческое судно.

    Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал атаку Вооруженных сил Украины умышленной.

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    3 августа 2026, 11:54 • Новости дня
    Иран назвал ложными заявления Трампа о переговорах

    Иран опроверг слова Трампа о переговорах с США

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента США Дональда Трампа о переговорах между Тегераном и Вашингтоном не соответствуют действительности, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    По словам Багаи, Иран ведет обсуждения исключительно с Оманом, и они касаются обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    «В настоящий момент у нас нет никаких переговоров с США. Сейчас ведутся переговоры с Оманом, направленные на достижение соглашения относительно маршрута, который обеспечит безопасное судоходство через Ормузский пролив», – заявил Багаи.

    Ранее президент США заявил, что Соединенные Штаты и Иран перейдут к обсуждению мирной сделки 3 августа. Кроме того, американский лидер написал в социальной сети Truth Social о своем согласии отменить запланированный мощный удар по республике ради достижения договоренностей с Тегераном.

    В июле Тегеран категорически отверг инициативу возобновления мирного диалога с Вашингтоном.

    Позже портал Axios написал о прогрессе в переговорах Ирана и Омана по судоходству в Ормузском проливе.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи анонсировал переход этих консультаций на финальную стадию.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    3 августа 2026, 08:59 • Новости дня
    Саудовский принц отговорил Трампа от военного удара по Ирану

    AP: Саудовская Аравия предостерегла Вашингтон от масштабного удара по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд убедил Дональда Трампа отказаться от масштабных боевых действий против Тегерана ради стабильности мировой экономики.

    Вашингтон решил отменить запланированный мощный удар по Исламской республике после телефонного разговора американского президента с наследным принцем Саудовской Аравии, передает Associated Press.

    Мухаммед бен Сальман Аль Сауд предупредил американского лидера о негативных последствиях эскалации конфликта для мировой экономики и энергетических рынков.

    В ходе беседы наследный принц отметил, что Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар готовы к возможным ответным действиям Тегерана, однако подчеркнул слабую защищенность Кувейта. По его мнению, дальнейшее обострение ситуации может усугубить положение на нефтяных рынках.

    Один из источников агентства назвал диалог политиков «откровенным и конструктивным». Эта беседа повлияла на решение Трампа возобновить переговоры о прекращении огня. Ранее президент США заявил, что Вашингтон и Тегеран перейдут к обсуждению мирной сделки 3 августа.

    Трамп также сообщил в соцсети Truth Social, что отменил атаку по просьбе Ирана и ряда ближневосточных государств. Стороны уже наметили контуры будущего соглашения, которое должно включать незамедлительное открытие Ормузского пролива и устранение иранской ядерной угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отказался от военных ударов по Ирану ради быстрого заключения сделки.

    Американский лидер анонсировал старт двусторонних переговоров с Тегераном в понедельник.

    Ранее, в мае, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд попросил главу Белого дома отложить запланированную атаку на Исламскую республику.

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    4 августа 2026, 23:53 • Новости дня
    WSJ: Тегеран запросил право на сбор пошлин с судов в Ормузе

    WSJ: Тегеран запросил право на пошлины с судов в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый удар во вторник по грузовому судну около Омана напомнил о том, что коммерческие перевозки по Ормузу остаются уязвимыми, несмотря на попытки дипломатов возобновить движение по морскому пути, при этом Тегеран настаивает на пошлинах за его преодоление судами.

    Согласно обсуждаемому предложению, суда, направляющиеся в Персидский залив, будут заходить в иранские воды, в то время как суда, покидающие Персидский залив, будут проходить через воды Омана без уплаты пошлин, согласно данным  региональных посредников, пишет Wall Street Jourmal (WSJ).

    Хотя иранские дипломаты изначально приветствовали это предложение, поскольку оно сохраняло некоторый контроль над проливом, Тегеран потребовал права взимать пошлины, которые потенциально могут быть разделены с Оманом.

    Кроме того Иран требует гарантий от возобновления нападений, прекращения военно-морской блокады США и снятия нефтяных санкций, сообщили посредники.

    Высокопоставленные региональные чиновники заявили, что США и региональные правительства отвергли требование о пошлинах и хотят получить гарантии того, что Иран и его ставленники не будут угрожать их территориям.

    «Главный пробел остается: Иран хочет сначала ослабить морскую блокаду и военное давление, в то время как Вашингтон хочет, чтобы пролив был вновь открыт и Иран пошел на уступки, прежде чем предлагать облегчение ситуации», – сказал Эбтесам Аль-Кетби, президент Emirates Policy Center, аналитического центра в Объединенных Арабских Эмиратах.

    Он предположил, что, возможно, ситуация приближается ко временному взаимопониманию, но до более широкого урегулирования еще далеко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала, что Иран и Оман близки к сделке по Ормузскому проливу. Госсекретарь США Рубио анонсировал скорую сделку по Ормузу. Глава минфина США Бессент заявил о скором открытии Ормузского пролива.


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    3 августа 2026, 22:15 • Новости дня
    В Ираке заявили о скором соглашении с Ираном по Ормузскому проливу

    Худейр: Ирак и Иран договорятся о пропуске танкеров через Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Ирак и Иран близки к подписанию соглашения, которое обеспечит бесперебойный проход нефтяных судов через Ормузский пролив, сообщил министр нефти Ирака Басем Худейр.

    По словам Худейра, иракские власти рассчитывают в ближайшие дни завершить переговоры с Ираном по вопросу регулярного пропуска нефтяных танкеров через Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    «Иракская делегация провела переговоры с иранской стороной касательно регулярного пропуска нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Надеемся достичь значительных договоренностей в ближайшие дни, что позволит обеспечить комфортный проход танкеров и сухогрузов под защитой», – заявил глава ведомства.

    Нефтяная отрасль Ирака серьезно пострадала из-за обострения ситуации в Персидском заливе и фактической блокировки Ормузского пролива, являющегося главным маршрутом экспорта углеводородов страны. В связи с этим руководство Ирака активно ищет возможности для увеличения поставок нефти по альтернативным направлениям.

    Власти Ирака сообщили о девятикратном падении экспорта нефти из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Корпус стражей исламской революции Ирана остановил ракетами и беспилотниками четыре танкера в этой акватории.

    Позже иранские военные заявили о подрыве двух судов на несогласованном маршруте.

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    3 августа 2026, 10:17 • Новости дня
    США начали поиск креативных вариантов силового воздействия на Тегеран

    CNN: Пентагон разработал нетрадиционные методы давления на Иран

    Tекст: Мария Иванова

    Американское военное руководство ищет новые подходы к сдерживанию Исламской республики на фоне признания ограниченной эффективности традиционных авиаударов.

    Пентагон ищет креативные способы оказать давление на Иран, передает канал CNN. Согласно внутреннему письму Центрального командования США, военным аналитикам поручено разработать нестандартные варианты воздействия на Тегеран.

    «Мы ищем новые креативные и нетрадиционные варианты оказать давление на Иран и наказать его», – говорится в обращении, направленном специалистам 29 июля. Источники отмечают, что американское руководство признает необходимость пересмотра стратегии, так как президент Дональд Трамп рассчитывает на заключение сделки.

    Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн ранее предупреждал об ограниченном эффекте воздушных бомбардировок и критическом дефиците ракет-перехватчиков ПВО. По его словам, истощение арсеналов на Ближнем Востоке угрожает национальной безопасности США. При этом ЦРУ и военная разведка считают, что удары не изменят переговорную позицию Ирана.

    Накануне Дональд Трамп заявил об отмене запланированной атаки на Иран, в том числе по просьбе Тегерана, но подчеркнул готовность возобновить бомбардировки. В понедельник, 3 августа, должны пройти двусторонние переговоры. Эскалация конфликта началась после того, как в июле США возобновили атаки, обвинив Иран в действиях против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 июля президент США Дональд Трамп объявил об окончании режима прекращения огня с Ираном.

    В конце июля американское руководство приостановило подготовку к масштабной атаке из-за нехватки зенитных боеприпасов.

    В начале августа военные США применили мощную авиабомбу Mark-84 для удара по жилому зданию на иранском острове Кешм.

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    4 августа 2026, 19:59 • Новости дня
    Госсекретарь США анонсировал скорую сделку по Ормузскому проливу

    Рубио сообщил о скором достижении договоренности по судоходству через Ормуз

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон рассчитывает в ближайшее время завершить переговоры и подписать итоговое соглашение о правилах безопасного судоходства в акватории Ормузского пролива, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    Американские власти фиксируют позитивную динамику в диалоге о безопасности морских маршрутов на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Окончательный вариант документа пока находится в стадии разработки.

    По словам госсекретаря США Марко Рубио, стороны близки к финальному результату. «В этих переговорах достигнут определенный прогресс, но они еще не завершены. Мы надеемся, что это произойдет очень скоро», – подчеркнул глава американской дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал старт американо-иранских переговоров.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил финальную стадию консультаций с Оманом по вопросам судоходства.

    Тегеран и Маскат планируют разделить маршруты движения торговых судов в проливе.

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    4 августа 2026, 12:34 • Новости дня
    Лавров обсудил эскалацию в Персидском заливе с главой МИД Катара

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Катара Мухаммед Бен Абдельрахман Аль Тани провели телефонные переговоры о ситуации на Ближнем Востоке.

    Главы внешнеполитических ведомств России и Катара во вторник, 4 августа, обсудили рост напряженности в зоне Персидского залива, передает МИД.

    Дипломаты обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. Стороны подчеркнули важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса на основе подписанного 17 июня «Исламабадского меморандума».

    Кроме того, министры детально рассмотрели ключевые направления дальнейшего развития дружественных российско-катарских отношений. Участники беседы подтвердили настрой на поддержание регулярного политического диалога, а также наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Сергей Лавров обсудил эскалацию в Персидском заливе с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

    Несколькими днями ранее российский министр провел телефонные переговоры с коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов.

    В июне главы внешнеполитических ведомств России и Бахрейна договорились продолжать тесное взаимодействие по ближневосточной повестке.

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    4 августа 2026, 12:41 • Новости дня
    Сухогруз под флагом Либерии загорелся после атаки в Ормузском проливе

    Tекст: Вера Басилая

    Сухогруз Minoan Pioneer под флагом Либерии попал под удар неизвестного снаряда рядом с побережьем Омана, когда шел через Ормузский пролив, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, инцидент произошел с кораблем, шедшим под либерийским флагом. На борту атакованного судна начался сильный пожар, из-за чего люди вынуждены срочно эвакуироваться, передает РИА «Новости» .

    «Сухогруз Minoan Pioneer под флагом Либерии попал под удар неизвестного снаряда рядом с побережьем Омана, когда шел через Ормузский пролив во вторник, экипаж покидает судно, один моряк пропал без вести», – пишет агентство.

    В конце июля у побережья Омана снаряд попал в коммерческий танкер.

    Днем ранее Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве двух судов в Ормузском проливе.

    В середине прошлого месяца после нападения на эмиратский нефтяной танкер бесследно исчезли три члена экипажа.

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    4 августа 2026, 14:14 • Новости дня
    МИД Катара сообщил о продвинутой стадии переговоров США и Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Дипломатические усилия по разрешению конфликта между Соединенными Штатами и Ираном вышли на продвинутый этап, диалог сторон продолжается непрерывно, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    Процесс урегулирования разногласий между Соединенными Штатами и Исламской Республикой идет активно, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари подтвердил, что работа ведется непрерывно.

    «Мы можем подтвердить, что усилия продолжаются со всеми сторонами [конфликта], которые стремятся к дипломатическому урегулированию. <…> В настоящее время эти усилия находятся на весьма продвинутой стадии, и мы работаем со всеми участниками в этом направлении», – заявил дипломат в ходе пресс-конференции.

    Аль-Ансари добавил, что контакты между сторонами не прекращаются. По его словам, дипломатическая работа ведется прямо сейчас, несмотря на противоречивые заявления Вашингтона и Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Тегеран приостановили боевые действия для проведения консультаций.

    Американские переговорщики посетили Катар для встреч с посредниками.

    Представители США и Ирана провели непрямые технические переговоры в Дохе.

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    4 августа 2026, 10:18 • Новости дня
    NYT: Иран и Оман близки к сделке по Ормузскому проливу

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран и Маскат планируют разделить маршруты движения торговых судов в Ормузском проливе и ввести сбор за проход, пишет газета New York Times.

    Иран и Оман близки к достижению договоренности о правилах судоходства в Ормузском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times. Ожидается, что соглашение будет заключено в течение 60 дней.

    «Иран и Оман приближаются к соглашению о возобновлении судоходства в Ормузском проливе… суда, направляющиеся в Персидский залив, будут проходить через маршрут, контролируемый Ираном, и вблизи его побережья. Суда, покидающие Персидский залив, будут ходить по маршруту рядом с Оманом», – говорится в материале издания.

    По данным иранских чиновников, за проход через пролив планируется взимать сервисный сбор. Эти средства пойдут на компенсацию экологического ущерба, обеспечение безопасности коммерческих судов и содержание персонала. Доходы от сборов Тегеран и Маскат будут делить поровну.

    Американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, утверждает, что движение по временным маршрутам не потребует разрешения Ирана или внесения какой-либо платы. При этом в Пентагоне скептически оценивают намечающуюся сделку, считая ее условия капитуляцией США перед Ираном. Военные отмечают, что даже в водах Омана остается много мин, поэтому судам все равно придется координировать движение с иранской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Оман предложил Тегерану совместно управлять Ормузским проливом.

    До этого иранский МИД обвинил Соединенные Штаты в срыве двусторонних договоренностей по судоходству.

    Исламская республика запланировала введение платы за безопасность транзита иностранных кораблей.

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    5 августа 2026, 05:47 • Новости дня
    Axios: США готовят в среду объявление о сделке между Оманом и Ираном

    Axios: США готовят объявление о сделке между Оманом и Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам двух региональных источников и американского чиновника, США, Иран и Оман близки к заключению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива, и США намерены объявить об этом в среду.

    Сделка, переговоры по которой ведутся несколько недель, направлена на возобновление режима прекращения огня между США и Ираном и возобновление переговоров по ядерной сделке, пишет Axios.

    Готовящаяся сделка удовлетворит некоторые требования Ирана об усилении контроля за движением в Ормузском проливе – контроля, которого у него не было до войны.

    Согласно двум региональным источникам, обсуждаемая сделка предусматривает 60-дневное временное соглашение между Оманом и Ираном в Ормузском проливе, которое может быть продлено.

    Все входящие суда, проходящие через пролив и Персидский залив, будут проходить по северному маршруту через иранские воды. Все исходящие суда через пролив и в Аравийское море будут проходить по южному маршруту через оманские воды в координации с Ираном. В течение 60-дневного периода сборы взиматься не будут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала, что Тегеран запросил право на сборы с судов в Ормузе. Военные США заявили о более чем 1 тыс. проведенных ими через Ормуз кораблей за три месяца. В июле Axios узнал, что глава Белого дома выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу.

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    5 августа 2026, 04:47 • Новости дня
    Посол Пакистана анонсировал визит премьера Шарифа в Россию осенью

    Посол Пакистана заявил о визите премьера Шарифа в РФ осенью

    Tекст: Катерина Туманова

    Отложенная из-за ситуации на Ближнем Востоке поездка главы пакистанского правительства Шахбаза Шарифа состоится в последнем квартале текущего года для подписания ряда важных соглашений, заявил посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи.

    «Изначально визит был запланирован на 3 марта. И на самом деле, значительная часть деловой делегации уже была в Москве на одной из крупнейших выставок, однако ситуация на Ближнем Востоке привела в конечном итоге к тому, что визит пришлось отложить», – сообщил ТАСС посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи.

    Дипломат добавил, что сейчас стороны находятся на финальной стадии согласования дат. В ходе визита планируется подписать от восьми до десяти документов, включая экономическую дорожную карту до 2030 года.

    Кроме того, лидеры двух стран могут провести дополнительную встречу на саммите ШОС в Бишкеке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Пакистана заявил в начале года о продолжении совместного проекта газопровода. В мае посол сообщил о скором визите премьер-министра Пакистана в Россию. Тогда же Россия и Пакистан решили подписать соглашение об упрощении визового режима.

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    5 августа 2026, 10:25 • Новости дня
    Хуситы заявили о ракетном ударе по саудовскому танкеру в Красном море

    Tекст: Вера Басилая

    Представители йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» сообщили о ракетном ударе по саудовскому нефтяному танкеру Wafa в Красном море.

    Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло точный ракетный удар по саудовскому танкеру в Красном море в рамках объявленной морской блокады, передает ТАСС. Атака произошла в северной части Красного моря.

    «Атаковали саудовский нефтяной танкер Wafa в северной части Красного моря в районе порта Янбу с использованием нескольких баллистических ракет», – заявил военный представитель движения Яхья Сариа. По его словам, попадание ракет было точным.

    Сариа также добавил, что с начала объявления морской блокады 22 июля хуситы атаковали восемь саудовских танкеров. Кроме того, 29 судов были вынуждены изменить свои маршруты в Красном и Аравийском морях. Представитель «Ансар Аллах» подчеркнул, что повстанцы готовы расширить зону операций на севере акватории, чтобы полностью перекрыть маршруты для саудовских кораблей в рамках стратегии «блокада за блокаду».

    В июле йеменские мятежники объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. Позже повстанцы совершили налет беспилотниками на инфраструктуру саудовского порта Янбу.

    В конце прошлого месяца группировка обстреляла ракетами нефтяной танкер NCC Ghazal в Красном море.

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    5 августа 2026, 16:50 • Новости дня
    Израильская армия нанесла точечные удары по югу Ливана

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Израиля возобновили боевые действия на северной границе после масштабной огневой провокации со стороны шиитской группировки.

    Войска обороны Израиля обвинили ливанское шиитское движение в срыве режима прекращения огня, передает ТАСС. После этого вооруженные силы предприняли решительные ответные меры и начали обстрел объектов на соседней территории.

    «В ответ на вопиющее нарушение режима прекращения огня террористической организацией «Хезболла» Армия обороны Израиля приступила к нанесению точечных ударов в Южном Ливане», – говорится в официальном заявлении армейской пресс-службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля Армия обороны Израиля обвинила шиитскую организацию в срыве перемирия из-за атаки беспилотника. В июне движение «Хезболла» выпустило более 50 снарядов по израильским позициям.

    Весной израильские военные поразили склады вооружения на юге Ливана.

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