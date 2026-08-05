Ростех подвел итоги пятого юбилейного чемпионата профессионального мастерства

Tекст: Елизавета Шишкова

Масштабные соревнования собрали рекордное число участников, передает Ростех. Конкурсанты состязались в 29 дисциплинах, включая инжиниринг, сварку, токарную и фрезерную обработку, а также новые направления контроля качества и стандартизации.

«Ростех – большая промышленная семья. Уже сейчас на предприятиях Корпорации трудятся более 730 тыс. специалистов. Эти цифры, во-первых, отражают масштаб производственных задач. Во-вторых, такая динамика означает, что мы много делаем для развития человеческого капитала», – заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов. Он отметил, что чемпионат помогает молодым кадрам расти, а опытным – выступать наставниками.

Победителями состязаний стали 179 специалистов из 16 холдингов. Лидером по числу медалей стала «Технодинамика», завоевавшая 40 наград. Второе место досталось Объединенной авиастроительной корпорации, третье – КРЭТ. В турнире также приняли участие школьники и студенты.

Финальные испытания проходили с 1 по 4 августа на площадках столичных колледжей. Лучшие мастера представят Ростех на международном уровне. Проект направлен на повышение престижа рабочих профессий и привлечение молодежи на производство.