Собянин рассказал о новой системе контроля за мигрантами в Москве

Собянин заявил о создании системы отслеживания перемещений мигрантов в Москве

По словам главы города, проект получил поддержку президента России и реализуется в рамках специального эксперимента по контролю за миграцией, сообщает ТАСС.

«Мы получили согласие президента на проведение эксперимента в области контроля за миграционными потоками в Москве. В чем он заключается? Контроль над въездом в страну и контроль за перемещением внутри региона. И поиск преступников, совершивших те или иные правонарушения», – рассказал Собянин.

Одним из ключевых элементов системы стала биометрическая проверка мигрантов при пересечении границы. Как отметил мэр, совместно с Федеральной службой безопасности и Министерством внутренних дел была создана система, позволяющая идентифицировать прибывающих иностранцев по отпечаткам пальцев и цифровой фотографии.

«На границе сегодня с помощью Москвы вместе с коллегами из Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел создана система биометрического контроля, когда любой мигрант, проходя через границу, оставляет свою биометрию, отпечатки пальцев и цифровую фотографию, по которым его всегда дальше можно будет идентифицировать», – заявил он.

В систему также заносятся сведения о лицах, которым запрещен въезд в Россию или которые должны быть задержаны при пересечении границы. По словам Собянина, этот механизм уже начали внедрять в других регионах страны: «Сейчас ее распространяем на 11 других регионов нашей страны, во все крупные транспортные узлы, авиационные узлы в первую очередь».

Кроме контроля на границе, в Москве действует программа «Амина», предназначенная для мониторинга соблюдения миграционного законодательства внутри города. Как пояснил Собянин, приложение устанавливается на телефоны мигрантов и позволяет в режиме онлайн получать информацию об их местонахождении.

«Если у него эта программа не работает, мы считаем, что он нарушил миграционный режим и подлежит высылке», – объяснил столичный градоначальник. По его словам, система позволяет отслеживать маршруты перемещения иностранцев, включая места работы и проживания, что помогает контролирующим органам при проверках.

Еще одним направлением работы стала система сбора геномной информации. Собянин отметил, что данные, получаемые при оформлении патентов, помогают правоохранителям раскрывать преступления прошлых лет. «И преступления, которые были совершены 10 лет тому назад, с помощью этого сегодня многие раскрываются», – сказал глава города.

Мэр подчеркнул, что внедрение новых механизмов позволило усилить контроль сразу по нескольким направлениям: при въезде в страну, внутри региона и в работе правоохранительных органов по поиску нарушителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поручил правительству создать цифровой профиль иностранного гражданина. Министерство внутренних дел благодаря сбору биометрии выявило более 43 тысяч нарушителей с запретом на въезд. Для контроля за местонахождением приезжих в Московском регионе запустили специальное мобильное приложение «Амина».