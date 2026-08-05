Суд отказал россиянину в смене пола после операции за границей

Суд Тобольска отказал мужчине в смене пола после операции в Армении

Tекст: Денис Тельманов

Тобольский городской суд отклонил иск местного жителя, требовавшего изменить пол в документах после проведенной в Армении операции, сообщает «Коммерсант». Хирургическое вмешательство состоялось в сентябре 2025 года, а в декабре того же года мужчина попытался внести корректировки в запись акта гражданского состояния, но ЗАГС ответил отказом.

«Основанием стало то, что предоставленное медицинское заключение от профессорской клиники «МакаМед» выдано не в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 45.1 ФЗ от 21 ноября 2011 года № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»», – говорится в материалах дела.

Позднее истец обратился в Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии для проведения врачебной комиссии, однако получил отказ. Специалисты пояснили, что операция была проведена после вступления в силу закона, запрещающего смену пола в России.

В ходе судебного разбирательства представитель ЗАГСа подчеркнул, что действующее законодательство не допускает подобных изменений, а Конституция РФ признает только два пола – мужской и женский. Суд постановил, что факт смены пола за границей не может быть признан законным юридическим фактом на территории России и не является основанием для корректировки документов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете медицинских вмешательств для смены пола. Вскоре после этого власти признали недействительными все выданные ранее справки о смене пола.

В ноябре 2024 года глава государства запретил усыновление российских детей гражданами разрешающих трансгендерный переход стран.