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    Турция ощутила опасность в Черном море для своих судов
    Названы обязанности новых заместителей министра обороны
    Пропавшие в Приангарье летчики спаслись благодаря самодельной рации
    Эксперт рассказал, как США и Россия будут сводить МКС с орбиты
    Путин назначил новых командующих группировками войск в зоне СВО
    Путин назвал безопасность главным вопросом для Белгородской области
    Экипаж пропавшего в Приангарье патрульного самолета Cessna 182 нашли живым
    Гендиректор «Уралдронзавода» Ткачук пострадал при взрыве автомобиля
    Склады Liqui Moly и логистического центра Novus на Украине полностью уничтожены
    5 августа 2026, 17:24 • Новости дня

    На трассе «Новороссия» заработала система оповещения о дронах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области запустило систему оповещения о дронах Вооруженных сил Украины на трассе «Новороссия».

    «На участке федеральной трассы Р-280 «Новороссия», проходящем через Запорожскую, Херсонскую области и Донецкую народную республику, запустили систему экстренного оповещения о беспилотной опасности на волнах «Дорожного радио», – сообщается на сайте ведомства.

    Проект реализуется при участии Российской телевизионной и радиовещательной сети, а также радиохолдинга «Радиоальянс». В Запорожской области система уже функционирует в полном объеме. В Херсонской области и ДНР оповещение пока работает в тестовом режиме, специалисты завершают финальные настройки оборудования.

    Ранее власти Херсонской области разработали систему противодействия украинским беспилотникам для защиты трассы «Новороссия». В середине июля вражеский дрон атаковал съемочную группу телеведущего Владимира Соловьева на этой магистрали.

    В конце июня из-за массированного налета беспилотников руководство ДНР временно перекрыло движение по одному из мостов автодороги.

    5 августа 2026, 05:08 • Новости дня
    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию

    Полковник Рейснер заявил о готовности Киева к перемирию

    Полковник Рейснер объяснил готовность Киева к перемирию
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские власти больше не настаивают на возвращении утраченных земель, рассчитывая лишь на временное прекращение огня в преддверии тяжелых холодов, заявил полковник Генштаба ВС Австрии Маркус Рейснер.

    «Украина находится в драматической ситуации. <…> Наступит зима, и она будет гораздо суровее для Украины, чем предыдущая», – приводит слова Рейснера РИА «Новости» в интервью телеканалу N-TV.

    По словам аналитика, из-за ударов российских войск инфраструктура страны не способна производить достаточное количество электроэнергии. Поэтому Киев отказался от максимальных требований и просит только перемирия.

    Кроме того, российские силы успешно теснят противника по всей линии боевого соприкосновения, отметил полковник.

    «Основная тяжесть российских атак по-прежнему приходится на центральный участок фронта. <…> На южном участке Россия приближается к Запорожью. <…> На севере постоянным обстрелам подвергаются Сумы и Харьков», – добавил полковник.

    При этом вооруженные силы России продолжают уничтожать логистические центры, места сборки дронов и пункты дислокации иностранных наемников.

    За сутки украинские формирования потеряли более 1435 солдат, один танк, 13 бронемашин, 12 орудий артиллерии, три станции РЭБ и две станции радиоэлектронной разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Зеленский написал письмо Путину с предложением переговоров, однако политолог назвал письмо Зеленского Путину попыткой самопиара. Посол Долгов заявил о скорой попытке Киева запросить перемирие. Захарова заявила о страхе спонсоров Киева из-за действий Зеленского.


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    5 августа 2026, 07:15 • Новости дня
    Кардиолог назвал три главные причины ускоренного старения сердца

    Врач Бойцов назвал небрежность к себе причиной старения сердца

    Кардиолог назвал три главные причины ускоренного старения сердца
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Отсутствие своевременного лечения гипертонии, сахарного диабета и атеросклероза неизбежно провоцирует быстрое изнашивание сердечной мышцы и развитие опасных фиброзных изменений, сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

    «Сердце – удивительный орган, который очень долго не стареет. Оно начинает стареть ускоренно тогда, когда мы этого добиваемся посредством того, что не препятствуем, а способствуем развитию артериальной гипертонии», – сказал он РИА «Новости».

    Врач Бойцов добавил, что гипертония обычно возникает на фоне метаболического синдрома. Второй причиной износа органа выступает сахарный диабет, поражающий мелкие и крупные сосуды.

    Третьим опасным фактором медик назвал появление атеросклеротических бляшек в коронарных артериях. Подобные образования ухудшают снабжение мышцы кислородом и вызывают необратимые фиброзные изменения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кардиолог Кокин назвал храп скрытой угрозой для здоровья сердца. Кардиолог предупредил об опасности ледяной воды в жару. Врач заявил об опасности йоги при гипертонии.


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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    4 августа 2026, 18:07 • Новости дня
    У Одессы и Николаева уничтожены сухогрузы и контейнерный терминал с вооружением для ВСУ

    Минобороны: Российские войска поразили четыре украинских сухогруза

    У Одессы и Николаева уничтожены сухогрузы и контейнерный терминал с вооружением для ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные нанесли серию точных ударов по портовой инфраструктуре и судам, перевозившим военные грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, в порту Николаева ударам подверглись три сухогруза.

    В порту Черноморска был уничтожен контейнерный терминал, где находились грузы военного назначения. Кроме того, там ликвидирован склад с беспилотными летательными аппаратами FP-2 и комплектующими к ним.

    В акватории Черного моря южнее Одессы российские силы поразили еще один сухогруз, который доставлял военные грузы. В северной части моря, юго-восточнее Очакова, военные уничтожили два безэкипажных катера украинской армии.

    Накануне российские военные провели массированные атаки по морским судам в черноморских портах. Днем ранее армия России уничтожила четыре сухогруза с оружием для украинских войск.

    В конце июля отечественные беспилотники поразили килекторное судно на территории порта Николаева.

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    4 августа 2026, 22:49 • Новости дня
    Вагенкнехт призвала запустить процесс «Хельсинки 2.0»

    Вагенкнехт призвала запустить процесс «Хельсинки 2.0» для безопасности Европы

    Вагенкнехт призвала запустить процесс «Хельсинки 2.0»
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) Сара Вагенкнехт призвала к запуску процесса «Хельсинки 2.0» для создания новой архитектуры безопасности в Европе.

    Вагенкнехт призвала к запуску процесса «Хельсинки 2.0» для формирования новой архитектуры безопасности, передает РИА «Новости». В своей статье для газеты Ostdeutsche Allgemeine она отметила важность долгосрочной стабильности.

    «Европе нужен «Хельсинки 2.0» – долгосрочный процесс разработки общих правил в области безопасности, стабильности и сотрудничества», – написала политик. По ее словам, процесс поиска баланса интересов будет сложным, но он необходим для прекращения нынешней спирали эскалации.

    Курс властей Германии на милитаризацию ставит под угрозу безопасность в Европе и не способствует урегулированию конфликта на Украине. Вагенкнехт добавила, что чрезмерное наращивание вооружений бундесвера и безоговорочная поддержка Киева являются контрпродуктивными мерами.

    Политик подчеркнула, что Берлину следует сосредоточиться на дипломатии и контроле над вооружениями, а не увеличивать оборонный бюджет. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах повысить оборонные расходы до 3,5% от ВВП к 2029 году.

    Министерство финансов Германии сообщало, что проект бюджета на 2027 год предусматривает рост расходов на оборону до 139,7 млрд евро, а в 2028 году – до 153,9 млрд евро.

    Лидер партии ССВ Сара Вагенкнехт предрекла уничтожение Германии из-за применения немецкого оружия по российской территории.

    Вагенкнехт потребовала отставки канцлера Фридриха Мерца на фоне растущей угрозы войны.

    Также Вагенкнехт резко осудила проект государственного бюджета на 2027 год из-за рекордного перевооружения.

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    4 августа 2026, 19:28 • Новости дня
    Утвержден механизм лишения ушедших из России иностранных инвесторов права выкупа активов

    Путин утвердил механизм лишения ушедших из России инвесторов права выкупа активов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит судебный механизм лишения иностранных инвесторов, покинувших российский рынок в 2022 году, права на обратный выкуп акций и долей в российских компаниях.

    Документ вносит изменения в указ президента от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

    Согласно документу, теперь право иностранных инвесторов на обратный выкуп акций и долей может быть прекращено в судебном порядке. Новые нормы распространяются на компании и инвесторов, которые ушли с российского рынка после начала действия антироссийских санкций в 2022 году.

    Как отмечается в указе, изменения направлены на совершенствование действующего порядка исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами.

    Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    В апреле прошлого года Путин поручил определить механизм обратного выкупа активов для покинувших российский рынок зарубежных инвесторов. Позже правительство обязали рассмотреть условия возвращения иностранных компаний в страну.

    При этом российский лидер заявил об отсутствии привилегий для ушедшего западного бизнеса.

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    5 августа 2026, 15:14 • Новости дня
    Названы обязанности новых заместителей министра обороны

    Минобороны: Солодчук займется организацией тылового обеспечения российских войск

    Названы обязанности новых заместителей министра обороны
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генерал-полковник Валерий Солодчук, назначенный на пост заместителя министра обороны, займется организацией тылового обеспечения российских войск, сообщило Минобороны.

    Ранее Солодчук командовал войсками Центрального военного округа, сообщается в канале ведомства в Max.

    В Минобороны произошло перераспределение полномочий между заместителями министра. Генерал-полковник Александр Санчик, ранее курировавший материально-техническое обеспечение, теперь будет отвечать за заказы вооружения, военной и специальной техники, а также техническое обеспечение войск.

    Заместитель министра Алексей Криворучко, который до этого занимался военно-техническим обеспечением, получил новые задачи. По решению главы военного ведомства он станет курировать вопросы развития перспективного вооружения и специальной техники.

    Напомним, президент Владимир Путин назначил Валерия Солодчука новым заместителем министра обороны. Глава государства предложил генералу Андрею Иванаеву возглавить группировку «Центр».

    Российский лидер принял решение о назначении Петра Болгарева врио командующего группировкой войск «Восток».

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    5 августа 2026, 01:23 • Новости дня
    Российские пловцы забрали все золото в первый день Кубка мира

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские спортсмены триумфально начали выступление в Аргентине, выиграв золотые медали на всех четырех дистанциях в первый соревновательный день Кубка мира в ледяной воде.

    Российские пловцы одержали победу на всех дистанциях в первый день Кубка мира по плаванию в ледяной воде в Аргентине. Всероссийская федерация зимнего плавания подтвердила успешный старт команды, передает РИА «Новости».

    «Российские спортсмены выступают под национальным флагом. По итогам первого дня соревнований они заняли первые места на всех заявленных дистанциях», – говорится в заявлении федерации.

    Золото удалось взять на дистанциях 25 метров баттерфляем у мужчин и женщин, 100 метров вольным стилем и 200 метров брассом.

    Представители федерации добавили, что россияне завоевали четыре золотых медали из четырех возможных.

    Турнир проходит в регионе голубых озер и ледников, недалеко от города Эль-Калафате в провинции Санта-Крус. В 2025 году российская сборная привезла с Кубка мира в Аргентине 38 медалей, 24 из которых оказались высшего достоинства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этот же день российские синхронистки показали  лучший результат в технической программе командного турнира, а российские прыгуны в воду завоевали золото чемпионата Европы.


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    5 августа 2026, 13:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил задачи России при поражении логистических центров в Киеве

    Онуфриенко: Удары по логистическим центрам в Киеве усиливают ресурсный голод ВСУ

    Эксперт объяснил задачи России при поражении логистических центров в Киеве
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Удары России по логистическим центрам на Украине призваны усилить ресурсный голод ВСУ. В этих операциях важную роль играют данные разведки о том, какие именно склады бывших предприятий ВПК Киев адаптировал для снабжения военных, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Россия поразила логистические центры в Киеве и других городах.

    «На Украине после развала СССР остались колоссальные складские площади, построенные при предприятиях ВПК. Кратное сокращение производства привело к запустению помещений. Однако в последние годы их стали адаптировать под транспортно-логистические центры, работающие в интересах украинских военных», – объяснил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По его словам, помещения бывших военных предприятий удобны для создания логистической системы снабжения ВСУ. «Склады и пустующие цеха представляют собой капитальные строения с подъездными железнодорожными и автомобильными путями, разветвленными коммуникациями, мощными подведенными линиями электропередачи», – продолжил собеседник.

    При этом, заметил спикер, пораженные Россией цели представляют собой куда более сложные объекты, чем просто места хранения боеприпасов и запчастей для военной техники. «Украинские транспортно-логистические центры занимаются приемом материально-технических средств в интересах ВСУ, их сортировкой и распределением на нужные участки фронта», – детализировал Онуфриенко.

    «Центры используют самые современные цифровые логистические платформы и средства связи. Их задача – максимально быстро и эффективно способствовать снабжению подразделений ВСУ на всех направлениях. Таким образом, Россия, выбивая эти объекты, убирает из уравнения важнейший элемент поддержки вооруженных сил противника», – детализировал эксперт.

    Самое сложное в этом процессе – силами разведки выяснить, в каких именно ангарах созданы транспортно-логистические центры. «Задача России – не просто уничтожать коробки складских комплексов, а делать это максимально эффективно для создания ресурсного голода ВСУ», – добавил Онуфриенко.

    Спикер указал, в частности, на важность российских ударов по логистическим центрам «Новой почты» в Киеве и Броварах. «Компания, номинально оказывающая услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок, уже больше десяти лет перевозит бронетранспортеры и другую технику из Польши на Украину. К началу СВО ее работа была отлажена до весьма высокого уровня, грузы распределялись и доставлялись до адресатов крайне оперативно», – напомнил эксперт.

    «Что касается «Эпицентра К» – это крупная украинская сеть торговых центров, созданная больше 20 лет назад. Очевидно, немалая часть ее транспортно-логистических ресурсов также использовалась для снабжения ВСУ», – резюмировал собеседник.

    В ночь на среду ВС России нанесли массированный удар по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области. Операция была проведена высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА большой дальности, говорится в канале Минобороны в Max.

    В Киеве был поражен логистический центр «МЛП-Чайка», где хранились комплектующие для БПЛА большой и средней дальности. Удар также был нанесен по инновационному терминалу и логистическому центру «Новой почты», где хранились запчасти для производства БПЛА, роботизированных комплексов и РЭБ.

    Кроме того, был поражен транспортно-логистический центр «Транс-логистик», где собирались БПЛА, и логистический центр «Эпицентр», распределяющий товары двойного назначения и комплектующие для производства дронов.

    Среди целей в Киевской области значатся логистические центры «Терминал Бровары» и «Рабен Украина». Это крупные узлы для хранения и распределения комплектующих для БПЛА. Помимо этого, Минобороны отчиталось об ударах по трем сухогрузам, шедшим южнее Одессы. Суда доставляли вооружение и военное имущество для ВСУ.

    Четыре дня назад российские военные нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и Киевской области. В частности, было поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель», производящее компоненты для управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, FP-9 и «Гром-2».

    Удары пришлись и по заводу «Буревестник», выпускающему комплектующие для БПЛА и радиолокационную технику для украинской армии. Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что новый удар по Киеву показал качественные улучшения в работе российской разведки.

    Смотрите кадры последствий ударов по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и области в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    5 августа 2026, 15:48 • Новости дня
    Пропавшие в Приангарье летчики спаслись благодаря самодельной рации

    Кобзев: Пропавшие в Приангарье летчики спаслись благодаря самодельной рации

    Пропавшие в Приангарье летчики спаслись благодаря самодельной рации
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пилоты исчезнувшего несколько дней назад самолета Cessna 182 в Иркутской области смогли самостоятельно собрать радиостанцию и передать свои точные координаты спасателям с вершины сопки, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

    Мужчины поднялись на возвышенность и воспользовались собранным из подручных средств устройством для отправки сигнала, рассказал Кобзев в своем канале в Max.

    «Пилот и летчик-наблюдатель живы, они забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали своих координаты самолету Бодайбо – Иркутск», – написал губернатор.

    Напомним, 3 августа легкомоторный самолет Cessna 182 перестал выходить на связь во время патрулирования лесных пожаров в Иркутской области. Густой туман сильно осложнил поиски пропавшего воздушного судна.

    К спасательной операции подключились иркутские специалисты и самолет из Якутии. В среду летчиков нашли живыми.

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    4 августа 2026, 20:36 • Новости дня
    Замглавы МИД Галузин назвал бенефициаров атак Киева на объекты КТК

    Замглавы МИД Галузин назвал западные элиты бенефициарами атак Киева на КТК

    Замглавы МИД Галузин назвал бенефициаров атак Киева на объекты КТК
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев действует в интересах западных элит, которые стремятся изменить правила на мировом энергетическом рынке, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, комментируя атаки ВСУ на объекты Каспийского трубопроводного консорциума. По его словам, украинские власти выполняют внешние задачи, направленные на перераспределение экономических ресурсов в пользу зарубежных игроков.

    «Киевский режим – это прокси глобальных западных элит, которые пытаются перекроить глобальную экономику, включая энергетический рынок, в свою пользу», – заявил замглавы МИД России Михаил Галузин на полях Российско-казахстанского медиафорума, передает ТАСС. Действия украинской стороны дипломат назвал попыткой выполнить преступный заказ иностранных кураторов.

    В качестве подтверждения своих слов Галузин напомнил о недавних переговорах министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева с госсекретарем США Марко Рубио. Встреча политиков прошла 29 июля.

    Напомним, украинский беспилотник атаковал танкер на выносном причале Каспийского трубопроводного консорциума. Из-за ударов дронов компания временно остановила прокачку нефти.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти действия нападением на Россию, Казахстан и США.

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    4 августа 2026, 18:14 • Новости дня
    Путин запретил давать гражданство иностранцам с судимостью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подписал закон, который лишает иностранцев и лиц без гражданства права на получение российского паспорта или вида на жительство при наличии судимости.

    Ограничение касается преступлений, совершенных как на территории России, так и за ее пределами, передает РИА «Новости».

    Наличие неснятой или непогашенной судимости теперь является основанием для отказа в выдаче разрешительных документов. Это правило распространяется на разрешения на временное проживание, в том числе для получения образования, и вид на жительство, независимо от тяжести совершенного правонарушения.

    Иностранцы старше 14 лет при подаче заявлений обязаны предоставлять справку об отсутствии судимости из своей страны. Документ должен быть выдан не ранее чем за три месяца до обращения. От этого требования освобождены дети, беженцы, контрактники Вооруженных сил РФ и те, кто уже подавал такую справку ранее.

    Для граждан Украины предусмотрен переходный период. В течение двух лет они смогут не предоставлять справки об отсутствии судимости при оформлении документов в российских компетентных органах.

    В мае нижняя палата парламента одобрила в первом чтении законопроект об отказе в гражданстве судимым мигрантам. В июне глава государства освободил граждан Украины от необходимости предоставлять справку о судимости для получения паспорта.

    В прошлом месяце депутаты Госдумы окончательно приняли инициативу о лишении иностранцев с криминальным прошлым права на легальное проживание в стране.

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    4 августа 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин наградил Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством»
    Путин наградил Баскова орденом «За заслуги перед Отечеством»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста России Николая Баскова.

    Певец удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени за свою работу. В опубликованном документе особо подчеркивается значимый вклад исполнителя в развитие страны. Как гласит текст указа, артист отмечен «за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

    В прошлом году Служба безопасности Украины объявила Николая Баскова в розыск.

    В июле текущего года президент России наградил Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    В апреле глава государства удостоил ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени композитора Максима Дунаевского.

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    5 августа 2026, 04:35 • Новости дня
    National Interest назвал военную авиацию России мощнейшей в Европе

    NI: Россия возглавила рейтинг мощнейших ВВС в Европе

    National Interest назвал военную авиацию России мощнейшей в Европе
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военно-воздушные силы значительно превосходят ресурсы других стран Европы благодаря масштабной численности и передовому технологическому оснащению боевых машин, отметили в National Interest при составлении топ-5 стран.

    Продолжающаяся спецоперация на Украине подогрела интерес к реальному потенциалу европейской авиации. Российские воздушно-космические силы уверенно обогнали Турцию и Британию по уровню развития.

    «Причина, по которой большинство стран НАТО до сих пор располагают истребителями, – Россия. Она и не скрывает стремления к экспансии на Запад <...> её военно-воздушные силы в значительной степени сохранились, по крайней мере, отчасти благодаря желанию не допускать использования самых современных самолётов в войне на Украине», – пишет в статье для National Interest писатель и юрист, специализирующийся на вопросах национальной безопасности, технологий и политической культуры Харрисон Касс.

    Он отмечает, что Кремль всё ещё имеет большой запас боеспособных самолётов поздней советской эпохи, многие из которых участвовали в продолжающейся войне.

    Простое сравнение по количеству самолетов не всегда отражает реальную расстановку сил. Государство может обладать обширным парком устаревшей техники и проиграть противнику с малочисленной, но ультрасовременной авиацией, говорится в статье.

    В качестве примера эксперты приводят израильскую армию, которая регулярно превосходит многочисленных соседей за счет инноваций. Влияют и другие факторы: подготовка пилотов, техническое обслуживание и наличие систем радиолокационного обнаружения.

    Всего в рейтинге журнала пять позиций. На первой – Россия, на второй – Турция, на третьей – Британия, на четвертой – Франция, на пятой – Италия. Германия была удостоена почетного упоминания вне топ-5.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин счел Су-57 лучшим истребителем в мире. Як-130М готовят к охоте на беспилотники. Как зенитные ракетные войска внедрили искусственный интеллект в армию.

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    5 августа 2026, 14:36 • Новости дня
    Эксперт рассказал, как США и Россия будут сводить МКС с орбиты

    Ученый Эйсмонт: Часть модулей МКС могут присоединить к Российской станции

    Эксперт рассказал, как США и Россия будут сводить МКС с орбиты
    @ NASA

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия и США используют космическую систему ретрансляции «Луч» для более точного сведения МКС с орбиты. При этом часть модулей станции может быть присоединена к будущей Российской орбитальной станции, сказал газете ВЗГЛЯД ученый Натан Эйсмонт. Ранее стало известно, что МКС сведут с орбиты к 2030 году.

    «МКС будут сводить с орбиты российские корабли «Прогресс» и американский USDV. Сначала они опустят станцию с нынешних 400 до 270 км, а затем поэтапно продолжат снижение», – рассказал Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.

    Спикер напомнил, что на USDV будут установлены «усовершенствованный грузовой отсек», дополнительные баки с топливом, авионика, системы электропитания и другие элементы, адаптированные для сложной миссии.

    «В моем представлении, первоначальное сведение с орбиты будет проведено с помощью «Прогресса». Затем к МКС будет пристыкован американский корабль. На последнем этапе станцию будет вести снова российский грузовик», – поделился эксперт.

    Впрочем, по его словам, станцию можно опускать и по отдельным узлам. А некоторые модули могут и вовсе оставить на орбите, чтобы в дальнейшем присоединить их к Российской орбитальной станции (РОС), допускает ученый. Так, речь может пойти о модулях «Поиск» и «Наука». Остальные части МКС в конечном счете будут сброшены в океан.

    «Главная задача – не промахнуться мимо безлюдного района, запланированного для затопления станции. В целом это один из основных рисков операции. Для более точной корректировки падения аппарата Россия использует многофункциональную космическую систему ретрансляции «Луч», – детализировал спикер.

    «Еще один риск связан с тем, что при дистанционной отстыковке модулей оборудование может не сработать должным образом. В этом случае придется использовать механические средства – специальную технику, снабженную манипуляторами», – спрогнозировал ученый.

    «Сложности может повлечь и вспышка на Солнце, создающая при направлении к Земле потоки плазмы. В таком случае плотность атмосферы способна вырасти в несколько раз. Это будет крайне важно учитывать американским и российским специалистам при расчетах сведения МКС с орбиты», – подчеркнул собеседник.

    По мнению Эйсмонта, Россия и США имеют все технические возможности для самостоятельного проведения операции в отношении МКС. В этой связи он счел, что готовящийся проект имеет значение не только в технологической и научной плоскости, но и в разрезе политики, ведь он потребует от сторон максимально слаженной работы.

    Ранее стало известно, что Россия и США в 2028 году проведут совместную операцию по выводу Международной космической станции (МКС) с орбиты. «Процесс займет около двух лет. Будут задействованы американский корабль, который специально разрабатывается в настоящее время для сведения МКС с орбиты (United States Deorbit Vehicle), и два российских грузовых корабля «Прогресс», – передает РИА «Новости» слова представителя Роскосмоса. Он уточнил, что планируется подготовить соглашение, в котором пропишут распределение ответственности между Роскосмосом и НАСА.

    Напомним, первый модуль МКС вывели на орбиту в ноябре 1998 года, а спустя два года на нее прибыла долгосрочная экспедиция. В проекте участвуют 14 стран: Россия, США, Япония, Канада, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция и Британия. Первоначально предполагалось, что станция проработает до 2015 года. Срок ее эксплуатации несколько раз продлевали.

    Москва вместо МКС намерена запустить Российскую орбитальную станцию, начало работы первого научно-энергетического модуля намечено на 2028 год. Всего до 2030 года на орбиту будут выведены и состыкованы четыре модуля. Второй этап развития РОС предполагает присоединение еще двух целевых сегментов.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему России нужна новая орбитальная станция.

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    5 августа 2026, 03:15 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве десять дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил об уничтоженных силами ПВО на подлете к Москве десяти дронах.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Max-канале.

    Через некоторое время Собянин добавил, что силы ПВО отработали еще по двум беспилотникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник над Россией уничтожили 320 украинских дронов. В сторону Московского региона в течение вторника летели 184 БПЛА. В ночь на среду аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский перешли на ограниченный режим работы.


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