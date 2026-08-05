Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру проверить «Яблоко» перед выборами в Госдуму

«Призываю Минюст, Генпрокуратуру внимательно присмотреться к партии «Яблоко» и ее лидерам и дать правовую оценку их действиям. Не допустить, чтобы эта партия использовала предвыборную агитацию в антироссийских целях», – написал Миронов в своем Telegram-канале.

Миронов пояснил, что «в Госдуму идет партия, которая открыто выступает против СВО, обещает заключить позорный для страны мир, поддерживает иноагентов». Он также отметил, что это происходит «на пятый год войны, когда наши ребята и мирные граждане гибнут от рук преступного киевского режима!».

В среду Центризбирком России провел жеребьевку, определив порядок партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы. Первой в бюллетене будет «Единая Россия», второй – «Яблоко», далее следуют ЛДПР, Партия прямой демократии, «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди». Выборы в Госдуму пройдут в течение трех дней, с 18 по 20 сентября.