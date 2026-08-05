Wildberries опровергла сообщения о переносе логистических центров из России

Tекст: Валерия Городецкая

В компании категорически отвергли подобные заявления, передает ТАСС. «Все публикации в СМИ на тему ускорения темпов строительства или переноса основных логистических мощностей компании за пределы Российской Федерации мы расцениваем как излишнее эмоциональное подогревание ситуации, которое не отражает сути наших бизнес-процессов», – подчеркнули в пресс-службе.

Накануне пожарные локализовали крупное возгорание на складе маркетплейса в Ленинградской области. В конце июля компания перенаправила прием поставок на другие объекты после атаки дрона на комплекс в Пензенской области.

В середине прошлого месяца логистические центры в Котовске и Электростали подверглись массированному налету украинских беспилотников.