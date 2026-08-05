Депутат Журавлев обвинил «Яблоко» в иностранном финансировании

Tекст: Елизавета Шишкова

Свое мнение политик высказал в ЦИК России во время жеребьевки порядка размещения партий в избирательном бюллетене, передает ТАСС.

«Конечно! Я думаю, что это ведет [бизнесмен Михаил] Ходорковский* (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) вместе с его западными покровителями», – сказал Журавлев.

Парламентарий добавил, что политические оппоненты начали кампанию с нарушений ради прихода к власти. При этом он усомнился в их шансах на успех, отметив, что партия может не дойти до финиша выборов.

В конце июля Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов от «Яблока» на выборы в Госдуму девятого созыва. Из перечня были исключены два человека: Егор Карпенков из-за наличия недвижимости в Италии и Олег Шабалин, у которого обнаружили гражданство Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители партии «Родина» осудили отказ «Яблока» от подписания соглашения о наблюдении за выборами.

Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев рассказал о подготовке Западом масштабной информационной кампании через иноагентов.