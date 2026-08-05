Путин назвал безопасность главным вопросом для Белгородской области

Tекст: Валерия Городецкая

При этом нельзя оставлять без внимания социальную сферу, подчеркнул Путин, передает ТАСС. «Я понимаю, что самый главный вопрос сейчас – вопрос обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, но и вопросы социального характера, экономического развития мы их тоже забывать не должны», – сказал глава государства.

В июне Шуваев назвал обеспечение безопасности региона главной задачей. В середине июля врио губернатора обсудил вопросы защиты населения с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко.

В тот же день глава области анонсировал расширение социальной поддержки жителей приграничного Шебекино.