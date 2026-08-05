Лайма Вайкуле заявила о готовности воевать с россиянами

Tекст: Ольга Иванова

Артистка дала интервью радиостанции Deutsche Welle* (признана в России СМИ-иноагентом), где обсудила гипотетическое столкновение двух государств. Отвечая на вопрос о возможных действиях при нападении на Латвию, она дала однозначный ответ. «Я возьму автомат», – заявила исполнительница.

При этом звезда эстрады сразу сделала оговорку о нежелании реального кровопролития. Певица подчеркнула надежду на мирное разрешение любых противоречий между соседними странами. Она назвала себя оптимистом, который всегда верит в лучшее развитие событий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала музыкальный фестиваль латвийской исполнительницы за эксплуатацию советского формата. Депутат Рижской думы Алексей Росликов объяснил антироссийские заявления певицы конъюнктурными соображениями. Ранее российский суд лишил артистку доли в компании «Лайма-Люкс Рус».