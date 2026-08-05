Хуснуллин сообщил о запуске проектов КРТ в городах ДНР

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, «механизм КРТ является важным инструментом выполнения задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни», по которому работа ведётся также в Донбассе и Новороссии». В городах ДНР – Донецке, Макеевке и Мариуполе – шесть застройщиков по генпланам планируют освоить участки почти 2,7 млн кв. м, сформировав новые жилые районы с сопутствующей инфраструктурой, передает правительство России.

Хуснуллин подчеркнул, что обновлением городов должны заниматься квалифицированные специалисты. Для повышения их компетенций ФАУ «РосКапСтрой» в рамках федерального проекта «Новый ритм строительства» подготовило новые образовательные программы. Он добавил, что по градостроительным документам, разработанным Единым институтом пространственного планирования, в опорных населённых пунктах ДНР запланировано строительство семи школ на 7,2 тыс. мест и одиннадцати дошкольных учреждений для порядка 2,6 тыс. детей.

Также предусмотрено возведение врачебной амбулатории, поликлиник, физкультурно-оздоровительного комплекса, культурных центров и ряда общественно-деловых объектов.

Первый замглавы Минстроя Александр Ломакин назвал КРТ в ДНР уникальным примером применения механизма для быстрого восстановления жилого фонда и инфраструктуры и сообщил, что запущенные проекты рассчитаны до 2040 года. Он уточнил, что сегодня в 81 регионе России в активной фазе находится порядка 1,5 тыс. проектов КРТ на площади 30,5 тыс. га с градостроительным потенциалом 224,8 млн кв. м недвижимости, из которых 168,2 млн кв. м приходится на жильё.