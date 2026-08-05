Родригез решил обжаловать отказ в снижении алиментов до 500 тыс. рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Московский городской суд 4 августа рассмотрел иск исполнителя к бывшей жене Анне Девочкиной. Певец настаивал на сокращении ежемесячных выплат до 500 тыс. рублей. Представители экс-супруги заявили, что указанной суммы недостаточно для проживания за границей, передает Газета.Ru.

Суд отклонил требования истца, посчитав, что это ухудшит качество жизни несовершеннолетних. Юрист Сергей Жорин прокомментировал ситуацию: «Мы, в свою очередь, возразили, что, если нельзя прожить в Испании, всегда можно вернуться в Россию».

Правозащитник добавил, что отечественное образование ничем не уступает зарубежному. По его словам, в апелляции сторона защиты докажет возможность полноценного воспитания наследников на заявленную сумму в РФ.

После расторжения соглашения о содержании самой Девочкиной она инициировала исполнительное производство. Женщина попыталась запретить бывшему мужу выезд за рубеж для встреч с сыновьями. До этого артист дополнительно перечислял ей 500 тыс. рублей ежемесячно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе московский суд удовлетворил иск футболиста Андрея Аршавина об уменьшении алиментов на детей от Юлии Барановской. В июле голкипер Матвей Сафонов оспорил в Конституционном суде норму о долевом расчете выплат на ребенка.

Столичные судебные приставы назвали типичным должником по алиментам мужчину в возрасте от 39 до 50 лет.