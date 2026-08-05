Названы новые данные о количестве жертв бомбардировки Хиросимы

Список жертв бомбардировки Хиросимы превысил 353 тыс. человек

Tекст: Ольга Иванова

Список жертв американской атомной бомбардировки Хиросимы за последний год вырос до 353 639 человек, передает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо. За это время в него были внесены имена 4393 человек.

В день взрыва американской атомной бомбы в Хиросиме погибли от 70 до 100 тыс. человек. К концу 1945 года количество жертв достигло 140 тысяч из-за смертей в больницах от ран и облучения.

Перечень погибших ежегодно обновляется за счет японцев, переживших трагедию и скончавшихся в наши дни. Туда также вносят имена тех, чья гибель непосредственно во время удара не была подтверждена ранее.

США осуществили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в конце Второй мировой войны. Вашингтон до сих пор не признает моральной ответственности, оправдывая действия «военной необходимостью». Президенты США Джо Байден и Барак Обама посещали мемориал в Хиросиме, но извинений не принесли. Дональд Трамп на этих мемориалах не бывал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент США Дональд Трамп назвал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки небольшим конфликтом.

Генсек ООН Антониу Гутерриш в послании к годовщине трагедии не упомянул Соединенные Штаты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о нежелании Вашингтона раскаяться за ядерные удары по Японии.