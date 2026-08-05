Врачи в Подмосковье достали металлический амулет из желудка ребенка

Tекст: Алексей Дегтярёв

Специалисты незамедлительно провели обследование, пишет телеканал 360.

«При поступлении врачи приемного отделения выполнили маленькому пациенту рентгенографию, которая подтвердила наличие инородного тела металлической плотности в желудке. Мы провели ему эндоскопическую операцию: с помощью эндоскопической петли аккуратно, без единого разреза, извлекли предмет. Вся манипуляция заняла около пяти минут, прошла успешно и без осложнений», – пояснил заведующий отделением Александр Иноземцев.

Сейчас здоровью спасенного малыша абсолютно ничто не угрожает. Медики готовят его к скорой выписке из медицинского учреждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее подмосковные врачи извлекли из пищевода пациента металлическую крышку от бутылки.

В феврале оренбургские медики удалили из желудка ребенка четырнадцатисантиметровую ложку.

В прошлом году специалисты Центра имени Рошаля спасли проглотившего 130 магнитов полуторагодовалого мальчика.