Tекст: Валерия Городецкая

Опубликованные на сайте Белого дома документы свидетельствуют, что в 2017 году ФБР начало отдельное разбирательство в отношении Трампа, передает РИА «Новости».

Агенты проверяли версию о том, что увольнение директора бюро Джеймса Коми якобы было совершено в интересах России. Операция стартовала 16 мая того же года.

Расследование получило кодовое название Oxferd Comma («Оксфердская запятая»). Оно отсылает к известному правилу английской пунктуации, но отличается от оригинала опечаткой в одну букву. В материалах отмечается, что это дело стало одним из факторов для назначения Роберта Мюллера специальным прокурором.

Масштабная проверка Мюллера завершилась в 2019 году и не выявила доказательств сговора между предвыборным штабом Трампа и Москвой. Вскоре после публикации итогового доклада дело Oxferd Comma закрыли. Рассекреченные служебные переписки показывают, что многие сотрудники ведомства изначально сомневались в реальности обвинений и не видели подтверждения тайных связей с Кремлем.

В марте текущего года бывший спецпрокурор Роберт Мюллер скончался на 82-м году жизни.

Летом прошлого года директор ФБР Кэш Патель обнаружил опровергнутое досье о «русском следе» в тайной комнате бюро.

Вскоре после этого Трамп назвал скандал с вмешательством России в выборы крупнейшим в американской истории.