Торги по продаже Рижского вокзала за 4 млрд рублей отменили в третий раз

Tекст: Денис Тельманов

Третий аукцион по реализации Рижского вокзала, принадлежащего РЖД, признан несостоявшимся, передает РИА «Новости».

Начальная стоимость объекта составляла 4 млрд рублей, однако на участие в торгах не поступило ни одной заявки. Рассмотрение предложений должно было пройти в среду.

Организаторы торгов официально подтвердили отсутствие претендентов на покупку. «К установленному извещением и документацией о торгах сроку окончания подачи заявок на участие в торговой процедуре … не подано ни одной заявки на участие в торгах, в связи с чем процедура проведения торгов не состоялась», – отмечается в материалах аукциона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле первые торги по продаже исторического здания признали несостоявшимися из-за отсутствия участников.

Позже представители РЖД анонсировали проведение повторного аукциона на фоне интереса инвесторов.

В июне вторая процедура реализации объекта вновь завершилась безрезультатно.