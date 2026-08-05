Врач рассказала о самом распространенном хронотипе россиян

Невролог Прокофьева: Более половины россиян имеют промежуточный хронотип голубя

Tекст: Дарья Григоренко

По ее словам, около 50–60% жителей России являются голубями или аритмиками. Прокофьева отметила, что такие люди встают в среднем на час позже жаворонков и ложатся спать за час до сов, передает Газета.Ru.

Пик активности голубей приходится на период с 10:00 до 18:00. Они легко подстраиваются под любой график и без проблем переносят смену часовых поясов. Внутренние часы таких людей идут синхронно с социальным временем.

«Вопреки популярному установившемуся правилу о том, что все мы делимся поровну на сов и жаворонков, статистика говорит об обратном», – отметила Прокофьева.

По ее словам, жаворонки составляют 15–20% населения, а совы – 15–25%.

Термин «хронотип» появился в 1960-х благодаря психологу Хансу Юргену Айзенку. Позднее исследования циркадных ритмов показали, что многие люди показывают смешанные результаты и не попадают в крайние группы ранних пташек или ночных жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сомнолог Роман Бузунов связал тяжелое пробуждение по утрам с несовпадением режима сна и хронотипа.

Академик Лео Бокерия посоветовал ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Врач-невролог Серго Центерадзе назвал склонность человека к определенному хронотипу генетически неизменной.