Власти Таиланда передали семье тела убитых россиян

Tекст: Валерия Городецкая

«Процедуры завершены, тела выдали родственникам», – приводит ТАСС слова Назимова.

Он также подтвердил, что церемония прощания с погибшими пройдет 6 августа, как и было запланировано ранее. Во время траурного мероприятия также почтут память тайской семьи из трех человек, убитой теми же преступниками.

О пропаже 22-летней Дианы и 17-летнего Романа в Паттайе стало известно в конце июля. Ранним утром 26 июля они уехали на мотоцикле и перестали выходить на связь. Позже полиция задержала подозреваемых, выяснив, что банда причастна и к другим преступлениям.

Напомним, задержанные местные жители признались в жестокой расправе над пропавшими россиянами.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес публичные извинения за случившееся.

Министерство иностранных дел королевства признало негативные последствия этой трагедии для туристического имиджа государства.