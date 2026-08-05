Путин назначил Солодчука заместителем министра обороны

Путин своим указом назначил «генерал-полковника Солодчука Валерия Николаевича – заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», указывается в сообщении на сайте Кремля.
Ранее российский лидер называл военачальника одним из наиболее талантливых командиров.
Валерий Солодчук является Героем России, это звание он получил в 2025 году. Выпускник Ленинградского суворовского и Рязанского воздушно-десантного командного училищ, с января 2020 по май 2022 года он командовал 36-й общевойсковой армией, а в 2025 году был произведен в генерал-полковники.
Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в руководстве Министерства обороны.
Президент России Владимир Путин назначил командующего группировкой «Центр» Валерия Солодчука главой службы тыла.
Путин сообщил о решении сосредоточить управление всеми службами тыла в одних руках.