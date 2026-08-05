На Украине оштрафовали футбольного тренера за использование русского языка

Tекст: Денис Тельманов

Спортивный специалист понес наказание за нарушение языкового законодательства, передает РИА «Новости».

«Тренера вратарей ФК «Диназ» Вячеслава Богоделова оштрафовали за использование русского языка во время проведения тренировки», – говорится в сообщении украинских СМИ.

Размер взыскания составил 11,4 тыс. гривен, что эквивалентно 255,5 доллара. Борьба с русским языком на Украине активно ведется после событий 2014 года.

В 2019 году власти приняли закон о функционировании украинского языка во всех сферах жизни.

Позднее, в декабре 2023 года, был утвержден документ о национальных меньшинствах, который дополнительно ужесточил ограничения для русскоязычного населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти Украины запланировали значительное увеличение штрафов за несоблюдение языкового закона.

Весной руководство футбольного клуба «Карпаты» лишило Дениса Мирошниченко капитанской повязки за мотивационную речь на русском языке.

В прошлом году судья матча женского чемпионата страны показала футболистке Ирине Майбородиной желтую карточку за русскую речь на поле.